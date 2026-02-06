Čistilno-sesalni stroj B 300 R I D
Kombinirani stroj B 300 RI Diesel na dizelski pogon je močna kombinacija čistilno-sesalnega stroja in stroja za pometanje z delovno širino do 1755 mm.
Zahvaljujoč izredno velikemu krtačnemu valju, se čistilno-sesalni stroj s sedečim upravljanjem spremeni v kombinirano napravo 300 RI Deiesel 300, ki hkrati omogoča čiščenje in pometanje. Naprava je z dizelskim pogonom, velikim rezervoarjem za vodo (300 litrov) in delovno širino do 1755 centimetrov idealna za vzdrževanje in osnovno čiščenje velikih površin. Povišan in udoben vozni položaj omogoča zelo dober pregled delovne površine. Priročno je tudi praznjenje na višini, ki poenostavlja praznjenje zbiralnika smeti. Opcijske stranske metle ali krtače za čiščenje, zagotavljajo čiščenje ob stenah in v vogalih, široka, ukrivljena sesalna palica pa zagotavlja prvovrstno ekstrakcijo. Robusten stroj z masivnim jeklenim okvirjem opravi še tako težko delo povsem brez napora.
Značilnosti in prednosti
Čiščenje in pometanje v samo eni operacijiPodvojena produktivnost upravitelja in stroja. Prepolovitev delovnega časa. Brez predhodnega čiščenja
Enostavno praznjenje posode za umazanijoUdobno za uporabnika. Brez neposrednega stika u umazanijo. Praznjenje posode za umazanijo poteka med sedenjem.
Vrtenje stranskih krtač / bočnih čistilnikov na obeh straneh strojaPodaljšanje delovne širine do 1755 milimetrov. Omogoča pokritost površine več kot 16.000 m² / h. Ščiti napravo in objekt.
Povečan položaj za vožnjo
- Zelo dober pogled na območje, ki ga je treba očistiti.
- Agilno ravnanje.
Ekonomičen, dizelski motor z notranjim zgorevanjem
- Dolgi, neprekinjeni delovni intervali.
- Neodvisno čiščenje.
- Prilagodljivo čiščenje.
Masivni jekleni okvir
- Robusten stroj, primeren tudi za bolj zapleteno uporabo.
Ukrivljena sesalna palica
- Zelo dobro sesanje, tudi v ozkih ovinkih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|1045 - 1755
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1755
|Delovna širina sesanja (mm)
|1440
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|300 / 300
|Posoda za smeti (l)
|180
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|16550
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|12400
|Tip baterij
|Starter akumulator
|Baterija (V/Ah)
|12 / 80
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|460 - 460
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|25 - 150
|Poraba vode (l/min)
|max. 12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|92
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|2635
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Funkcija pometanja
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Parkirne hiše
- Prav tako za uporabo v odprtih halah, zunanjih skladiščih, mestih natovarjanja in na gradbiščih
- Za industrijo (železarne, tovarne cementa), logistiko in skladišča, parkirišča in pokrita parkirišča, gradbeništvo, letališča in pristanišča.
- Idealno tudi na področju logistike, na primer za čiščenje skladišč
- Trgovine