Zahvaljujoč izredno velikemu krtačnemu valju, se čistilno-sesalni stroj s sedečim upravljanjem spremeni v kombinirano napravo 300 RI Deiesel 300, ki hkrati omogoča čiščenje in pometanje. Naprava je z dizelskim pogonom, velikim rezervoarjem za vodo (300 litrov) in delovno širino do 1755 centimetrov idealna za vzdrževanje in osnovno čiščenje velikih površin. Povišan in udoben vozni položaj omogoča zelo dober pregled delovne površine. Priročno je tudi praznjenje na višini, ki poenostavlja praznjenje zbiralnika smeti. Opcijske stranske metle ali krtače za čiščenje, zagotavljajo čiščenje ob stenah in v vogalih, široka, ukrivljena sesalna palica pa zagotavlja prvovrstno ekstrakcijo. Robusten stroj z masivnim jeklenim okvirjem opravi še tako težko delo povsem brez napora.