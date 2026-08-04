Čistilno-sesalni stroj B 300 R I LPG
Sede upravljani čistilno-sesalni stroj B 300 RI LPG s pogonom na utekočinjen plin in integrirano funkcijo pometanja zahvaljujoč 1045 mm široki valjčni krtačni glavi. Površinska zmogljivost znaša 16.550 m²/h.
Z delovno širino do 1755 centimetrov in ekstra veliko valjčno krtačo omogoča sede upravljani kombinirani stroj B 300 RI LPG sesanje in pometanje v enem delovnem koraku, s tem pa se odlično izkaže pri temeljnem in vzdrževalnem čiščenju večjih površin. Z opcijsko stransko krtačo/stranskim modulom za ribanje omogoča tudi čiščenje v bližini sten in v vogalih. Do okolja prijazen pogon na utekočinjen naftni plin (LPG) in 300-litrski rezervoar za vodo omogočata dolge delovne intervale in površinsko zmogljivost do 16.550 m²/h. Za prvorazredno odsesavanje skrbi širok in ukrivljen sesalni lok, višinsko praznjenje pa omogoča preprosto in predvsem udobno odstranjevanje umazanije. Masivni jekleni okvir daje stroju potrebno robustnost tudi za zahtevnejšo uporabo brez težav.
Značilnosti in prednosti
Čiščenje in pometanje v samo eni operacijiPodvojena produktivnost upravitelja in stroja. Prepolovitev delovnega časa. Brez predhodnega čiščenja
Enostavno praznjenje posode za umazanijoUdobno za uporabnika. Brez neposrednega stika u umazanijo. Praznjenje posode za umazanijo poteka med sedenjem.
Vrtenje stranskih krtač / bočnih čistilnikov na obeh straneh strojaPodaljšanje delovne širine do 1755 milimetrov. Omogoča pokritost površine več kot 16.000 m² / h. Ščiti napravo in objekt.
Povečan položaj za vožnjo
- Zelo dober pogled na območje, ki ga je treba očistiti.
- Agilno ravnanje.
Varčen motor z notranjim zgorevanjem na utekočinjen naftni plin (LPG)
- Dolgi, neprekinjeni delovni intervali.
- Možnost uporabe tudi v notranjih prostorih.
- Neodvisno čiščenje.
Masivni jekleni okvir
- Robusten stroj, primeren tudi za bolj zapleteno uporabo.
Ukrivljena sesalna palica
- Zelo dobro sesanje, tudi v ozkih ovinkih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|LPG
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|1045 - 1755
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|1755
|Delovna širina sesanja (mm)
|1440
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|300 / 300
|Posoda za smeti (l)
|180
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|16550
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|12400
|Tip baterij
|Starter akumulator
|Baterija (V/Ah)
|12 / 80
|Sposobnost premagovanja naklona (%)
|12
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|460 - 460
|Pritisni tlak krtač (Kg)
|25 - 150
|Poraba vode (l/min)
|max. 12
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|87
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|2635
|Mere (D × Š × V) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Obseg dobave
- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Sesalni nastavek, upognjen
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Funkcija pometanja
- Sistem 2 rezervoarjev
Video posnetki
Področja uporabe
- Parkirne hiše
- Prav tako za uporabo v odprtih halah, zunanjih skladiščih, mestih natovarjanja in na gradbiščih
- Za industrijo (železarne, tovarne cementa), logistiko in skladišča, parkirišča in pokrita parkirišča, gradbeništvo, letališča in pristanišča.
- Idealno tudi na področju logistike, na primer za čiščenje skladišč
- Trgovine