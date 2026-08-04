Z delovno širino do 1755 centimetrov in ekstra veliko valjčno krtačo omogoča sede upravljani kombinirani stroj B 300 RI LPG sesanje in pometanje v enem delovnem koraku, s tem pa se odlično izkaže pri temeljnem in vzdrževalnem čiščenju večjih površin. Z opcijsko stransko krtačo/stranskim modulom za ribanje omogoča tudi čiščenje v bližini sten in v vogalih. Do okolja prijazen pogon na utekočinjen naftni plin (LPG) in 300-litrski rezervoar za vodo omogočata dolge delovne intervale in površinsko zmogljivost do 16.550 m²/h. Za prvorazredno odsesavanje skrbi širok in ukrivljen sesalni lok, višinsko praznjenje pa omogoča preprosto in predvsem udobno odstranjevanje umazanije. Masivni jekleni okvir daje stroju potrebno robustnost tudi za zahtevnejšo uporabo brez težav.