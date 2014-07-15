Zelo kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje BR 50/40 RS Bp Pack z zmogljivimi 36 V baterijami je kombinacija sposobnosti manevriranja strojev, za katerimi hodite, in hitrostjo strojev, na katerih sedite. Majhen krog obračanja ca. 120 cm omogoča veliko površinsko zmogljivost tudi na ovinkastih območjih. Nekoliko višji položaj za upravljanje vam nudi najboljši pregled. Že preverjena tehnika čiščenja s ploščami z velikimi krtačnimi ploščami zagotavlja najvišjo mero učinkovitosti. Zahvaljujoč sesalnemu nosilcu, ki je premičen, je možno sesanje umazane vode celo ob vrtenju na mestu. Sesalni nosilec lahko v nekaj sekundah zamenjate brez uporabe orodja. Z vgrajeno enoto za pometanje predhodno pometanje ni več potrebno. S pritiskom na gumb aktivirate Eco-stopnjo delovanja stroja. Tako boste čiščenje lahko izvedli s prihrankom energije, časa, stroškov in boste hkrati varovali tudi okolje – vse to ob odličnih rezultatih čiščenja. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilcu lahko baterije hitro napolnite tako, da jih priklopite v katerokoli standardno vtičnico. Stroj je idealen za čiščenje stavb, za čiščenje v trgovinah, industrijskih objektih, javnih stavbah in zdravstvenih ustanovah.