Čistilno-sesalni stroj BD 50/40 RS Bp Pack
Kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje, krtačno ploščo, delovno širino 51 ali 55 cm, 40-listrskim rezervoarjem in približno 120 cm velikim obračalnim krogom. Z eko stopnjo za čiščenje, pri katerem privarčujete energijo in varujete okolje.
Zelo kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje BR 50/40 RS Bp Pack z zmogljivimi 36 V baterijami je kombinacija sposobnosti manevriranja strojev, za katerimi hodite, in hitrostjo strojev, na katerih sedite. Majhen krog obračanja ca. 120 cm omogoča veliko površinsko zmogljivost tudi na ovinkastih območjih. Nekoliko višji položaj za upravljanje vam nudi najboljši pregled. Že preverjena tehnika čiščenja s ploščami z velikimi krtačnimi ploščami zagotavlja najvišjo mero učinkovitosti. Zahvaljujoč sesalnemu nosilcu, ki je premičen, je možno sesanje umazane vode celo ob vrtenju na mestu. Sesalni nosilec lahko v nekaj sekundah zamenjate brez uporabe orodja. Z vgrajeno enoto za pometanje predhodno pometanje ni več potrebno. S pritiskom na gumb aktivirate Eco-stopnjo delovanja stroja. Tako boste čiščenje lahko izvedli s prihrankom energije, časa, stroškov in boste hkrati varovali tudi okolje – vse to ob odličnih rezultatih čiščenja. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilcu lahko baterije hitro napolnite tako, da jih priklopite v katerokoli standardno vtičnico. Stroj je idealen za čiščenje stavb, za čiščenje v trgovinah, industrijskih objektih, javnih stavbah in zdravstvenih ustanovah.
Značilnosti in prednosti
Enostavno upravljanje
- Enostavno in pregledno rokovanje ter nizki stroški šolanja.
- Stopnja eco!efficiency prihrani čas, energijo, vodo in čistila.
Možnost samodejnega polnjenja
- Stroj enostavno priključite na vodno omrežje. Če je stroj povsem napolnjen, se dovod vode samodejno izklopi.
- Tako prihranite čas, saj lahko vmes postorite kaj drugega.
Sistem doziranja DS3
- V izogib predoziranju. Dobavljivo po želji.
Način Eco
- Prihrani čas, energijo, vodo in čistila.
Kompaktne dimenzije
- Enostavno in pregledno rokovanje ter nizki stroški šolanja.
- Stopnja eco!efficiency prihrani čas, energijo, vodo in čistila.
- Za dobro sposobnost manevriranja, veliko površinsko zmogljivost in manj naknadnega čiščenja.
Enostavna menjava
- Sesalno odprtino in krtačo lahko zamenjate brez orodja.
- Sesalni nosilec lahko zamenjate v samo nekaj sekundah.
Edinstven princip rotacije sesalnega nosilca
- Za 100% odsesavanje vode na vsakem ovinku.
Zelo okreten
- Za dobro sposobnost manevriranja, veliko površinsko zmogljivost in manj naknadnega čiščenja.
Kompaktne dimenzije
Kompaktna oblika
- Enostavno prenašanje in shranjevanje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|510
|Delovna širina sesanja (mm)
|691
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|40 / 40
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|2200
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2000
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|36 / 76
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|180
|Pritisni tlak krtač (g/cm²/Kg)
|20 / 26
|Poraba vode (l/min)
|1,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|60
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1080
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|330
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Obseg dobave
- Ščetka za disk: 1 Kos(i)
- Sesalni nastavek, upognjen
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev