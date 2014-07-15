Čistilno-sesalni stroj BR 55/40 RS Bp Pack
Kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje s tehniko valjev, delovno širino 55 cm, 40 l rezervoarjem in ca. 120 cm velikim krogom obračanja. Z Eco-stopnjo za čiščenje, pri katerem privarčujete energijo in varujete okolje.
Zelo kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje BR 55/40 RS Bp Pack z zmogljivimi 36 V baterijami je kombinacija sposobnosti manevriranja strojev, za katerimi hodite, in hitrostjo strojev, na katerih sedite. Majhen krog obračanja ca. 120 cm omogoča veliko površinsko zmogljivost tudi na ovinkastih območjih. Nekoliko višji položaj za upravljanje vam nudi najboljši pregled. Učinkovita tehnika valjev zagotavlja visoko zmogljivost ribanja in bolj temeljito čiščenje fug. Celo najtrdovratnejšo umazanijo na strukturiranih tleh boste odstranili brez težav. S pomočjo vgrajene enote za pometanje s tem ne boste izgubljali več časa. Sesalno odprtino, krtače in sesalni nosilec lahko brez uporabe orodja zamenjate v samo nekaj sekundah. S pritiskom na gumb aktivirate Eco-stopnjo delovanja stroja. Tako boste čiščenje lahko izvedli s prihrankom energije, časa, stroškov in boste hkrati varovali tudi okolje – vse to ob odličnih rezultatih čiščenja. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilcu lahko baterije hitro napolnite tako, da jih priklopite v katerokoli standardno vtičnico. Stroj je idealen za čiščenje stavb, za čiščenje v trgovinah, industrijskih objektih, javnih stavbah in zdravstvenih ustanovah.
Značilnosti in prednosti
Kompaktne dimenzijeVidno polje se začne že 30 cm pred konico vozila. Za dobro preglednost pri čiščenju. Kompaktne mere omogočajo prehod skozi ozke prehode ter enostavno skladiščenje in transport.
S funkcijo pometanjaGrobo umazanijo pobereta sva valjčka, ki se vrtita v nasprotno smer, in jo nato usmerita v zbiralnik za smeti. Grobo umazanijo pobereta sva valjčka, ki se vrtita v nasprotno smer, da s tem ne onemogočimo učinkovitega sesanja.
Enostavno upravljanjeEnostavno in pregledno rokovanje ter nizki stroški šolanja. Stopnja eco!efficiency prihrani čas, energijo, vodo in čistila.
Možnost samodejnega polnjenja
- Enostaven priklop na vodno omrežje. Ko je napolnjeno do vrha, se dovod vode samodejno izklopi.
- Tako prihranite čas, saj lahko vmes postorite kaj drugega.
Način Eco
- Prihrani čas, energijo, vodo in čistila.
Enostavni upravljalni elementi
- Samo 1 gumb za vse nastavitve. Za pregledno in enostavno rokovanje in kratek čas šolanja osebja za delo z napravo.
Enostavna menjava
- Sesalno odprtino in krtačo lahko zamenjate brez orodja.
- Sesalni nosilec lahko zamenjate v samo nekaj sekundah.
Zelo okreten
- Za dobro sposobnost manevriranja, veliko površinsko zmogljivost in manj naknadnega čiščenja.
Povsem raztegljiv
- Za enostaven dostop do posode za svežo in umazano vodo in do akumulatorja.
- Posodo za umazano vodo lahko snamete s stroja.
Z baterijo in polnilnikom
- Ready-to-go: vklj. z zmogljivim gel akumulatorjem z ustreznim polnilcem za dolgo življenjsko dobo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Baterija
|Vozni pogon
|Vlečni motor
|Delovna širina krtač (mm)
|550
|Delovna širina sesanja (mm)
|716
|Posoda sveža/umazana voda (l)
|40 / 40
|Teoretična površinska zmogljivost (m²/h)
|3025
|Praktična površinska zmogljivost (m²/h)
|2200
|Tip baterij
|brez vzdrževanja
|Baterija (V/Ah)
|36 / 76
|Čas trajanja baterije (h)
|max. 2,5
|Napetost (napajanje za polnilnik baterij) (V)
|230
|Frekvenca (napajanje za polnilnik baterij) (Hz)
|50 - 60
|Hitrost vrtenja krtače (rpm)
|1200
|Pritisni tlak krtač (Kg/g/cm²)
|24 / 315
|Poraba vode (l/min)
|1,5
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|60
|Nazivna vhodna moč (W)
|max. 1480
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|330
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1118 x 691 x 1316
Obseg dobave
- Krtačni valji: 2 Kos(i)
- Sesalni nastavek, upognjen
- Baterija in vgradni polnilnik vključena
Oprema
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Funkcija pometanja
- Sistem 2 rezervoarjev