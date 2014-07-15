Zelo kompakten čistilno-sesalni stroj z upravljanjem stoje BR 55/40 RS Bp Pack z zmogljivimi 36 V baterijami je kombinacija sposobnosti manevriranja strojev, za katerimi hodite, in hitrostjo strojev, na katerih sedite. Majhen krog obračanja ca. 120 cm omogoča veliko površinsko zmogljivost tudi na ovinkastih območjih. Nekoliko višji položaj za upravljanje vam nudi najboljši pregled. Učinkovita tehnika valjev zagotavlja visoko zmogljivost ribanja in bolj temeljito čiščenje fug. Celo najtrdovratnejšo umazanijo na strukturiranih tleh boste odstranili brez težav. S pomočjo vgrajene enote za pometanje s tem ne boste izgubljali več časa. Sesalno odprtino, krtače in sesalni nosilec lahko brez uporabe orodja zamenjate v samo nekaj sekundah. S pritiskom na gumb aktivirate Eco-stopnjo delovanja stroja. Tako boste čiščenje lahko izvedli s prihrankom energije, časa, stroškov in boste hkrati varovali tudi okolje – vse to ob odličnih rezultatih čiščenja. Zahvaljujoč vgrajenemu polnilcu lahko baterije hitro napolnite tako, da jih priklopite v katerokoli standardno vtičnico. Stroj je idealen za čiščenje stavb, za čiščenje v trgovinah, industrijskih objektih, javnih stavbah in zdravstvenih ustanovah.