Električni generator PGG 3/1
Bencinski motor, moč 2,8 kW in kolesa z neprebojnimi gumami: sinhronski generator PGG 3/1 omogoča do 12 ur neodvisnosti od zunanjih virov električne energije na različnih krajih.
Kompakten, zelo mobilen in obenem močan sinhronski generator PGG 3/1 z močjo 2,8 kW za samostojno oskrbo z električno energijo npr. na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih podjetjih. Zanesljivi 4-taktni bencinski motor zagotavlja konstantno moč, dovršena varnostna tehnika z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja skrbi za varno delo, kolesa z neprebojnimi gumami in zložljiv ročaj pa omogočajo preprost transport te do uporabnika prijazne naprave. Dve šuko vtičnici za izmenični tok sta opremljeni s samodejnim napetostnim regulatorjem (AVR) in sta zato primerni tudi za priključitev občutljivih elektronskih naprav. Eno polnjenje 15-litrskega rezervoarja omogoča do 12 ur dela (pri polni obremenitvi 6,5 ur), torej brez težav zadošča za cel delovni dan.
Značilnosti in prednosti
Zelo preprosta uporaba
- Visoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami.
- Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.
Visoka zanesljivost in varnost
- Z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja ter jeklenim cevnim okvirjem za največjo varnost.
- S samodejnim napetostnim regulatorjem (AVR) za uporabo občutljivih elektronskih naprav.
Zanesljiv in zmogljiv
- 230 V sinhronski generator zanesljivo zagotavlja neprekinjeno moč 2,8 kW.
- Močan bencinski motor za najmanj 6,5 ur dela z eno polnitvijo rezervoarja za gorivo.
Delo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki
- Omogoča uporabo visokotlačnih čistilnikov na območjih brez zunanjega napajanja.
- Primerno za izbrane enofazne visokotlačne čistilnike.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Nominalna moč (Kw)
|2,8
|Moč (Kw)
|3
|Vrsta pogona
|Bencin
|Delovna prostornina (cm³)
|208
|Moč motorja (Kw/hp)
|4 / 5,4
|Poraba goriva (l/h)
|2,3
|Prostornina posode (l)
|15
|Čas delovanja pri 50 % moči (h)
|12
|Čas delovanja pri 100 % moči (h)
|6,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|56,1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|51,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|645 x 622 x 549
Obseg dobave
- Prikaz stanja delovanja
- Izhod enosmernega toka (12V)
- Vrsta zaščite IP 23
- Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo
- Prikaz pogonskega goriva
- 1-fazna vtičnica tipa F (Schuko)
- Samodejni napetostni regulator (AVR)
Video posnetki
Področja uporabe
- Samostojen vir električne energije za komunalna podjetja, na primer za sesalnike prahu
- Samostojen vir električne energije v gradbeništvu, na primer za kotne brusilnike
- Samostojen vir električne energije v kmetijstvu, na primer za visokotlačne čistilnike
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