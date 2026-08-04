Električni generator PGG 3/1

Bencinski motor, moč 2,8 kW in kolesa z neprebojnimi gumami: sinhronski generator PGG 3/1 omogoča do 12 ur neodvisnosti od zunanjih virov električne energije na različnih krajih.

Kompakten, zelo mobilen in obenem močan sinhronski generator PGG 3/1 z močjo 2,8 kW za samostojno oskrbo z električno energijo npr. na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih podjetjih. Zanesljivi 4-taktni bencinski motor zagotavlja konstantno moč, dovršena varnostna tehnika z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja skrbi za varno delo, kolesa z neprebojnimi gumami in zložljiv ročaj pa omogočajo preprost transport te do uporabnika prijazne naprave. Dve šuko vtičnici za izmenični tok sta opremljeni s samodejnim napetostnim regulatorjem (AVR) in sta zato primerni tudi za priključitev občutljivih elektronskih naprav. Eno polnjenje 15-litrskega rezervoarja omogoča do 12 ur dela (pri polni obremenitvi 6,5 ur), torej brez težav zadošča za cel delovni dan.

Značilnosti in prednosti
Zelo preprosta uporaba
  • Visoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami.
  • Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.
Visoka zanesljivost in varnost
  • Z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja ter jeklenim cevnim okvirjem za največjo varnost.
  • S samodejnim napetostnim regulatorjem (AVR) za uporabo občutljivih elektronskih naprav.
Zanesljiv in zmogljiv
  • 230 V sinhronski generator zanesljivo zagotavlja neprekinjeno moč 2,8 kW.
  • Močan bencinski motor za najmanj 6,5 ur dela z eno polnitvijo rezervoarja za gorivo.
Delo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki
  • Omogoča uporabo visokotlačnih čistilnikov na območjih brez zunanjega napajanja.
  • Primerno za izbrane enofazne visokotlačne čistilnike.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 74
Nominalna moč (Kw) 2,8
Moč (Kw) 3
Vrsta pogona Bencin
Delovna prostornina (cm³) 208
Moč motorja (Kw/hp) 4 / 5,4
Poraba goriva (l/h) 2,3
Prostornina posode (l) 15
Čas delovanja pri 50 % moči (h) 12
Čas delovanja pri 100 % moči (h) 6,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 56,1
Teža brez dodatkov (Kg) 51,7
Mere (D × Š × V) (mm) 645 x 622 x 549

Obseg dobave

  • Prikaz stanja delovanja
  • Izhod enosmernega toka (12V)
  • Vrsta zaščite IP 23
  • Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo
  • Prikaz pogonskega goriva
  • 1-fazna vtičnica tipa F (Schuko)
  • Samodejni napetostni regulator (AVR)
Električni generator PGG 3/1
Električni generator PGG 3/1

Video posnetki

Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Samostojen vir električne energije za komunalna podjetja, na primer za sesalnike prahu
  • Samostojen vir električne energije v gradbeništvu, na primer za kotne brusilnike
  • Samostojen vir električne energije v kmetijstvu, na primer za visokotlačne čistilnike
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