Kompakten, zelo mobilen in obenem močan sinhronski generator PGG 3/1 z močjo 2,8 kW za samostojno oskrbo z električno energijo npr. na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih podjetjih. Zanesljivi 4-taktni bencinski motor zagotavlja konstantno moč, dovršena varnostna tehnika z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja skrbi za varno delo, kolesa z neprebojnimi gumami in zložljiv ročaj pa omogočajo preprost transport te do uporabnika prijazne naprave. Dve šuko vtičnici za izmenični tok sta opremljeni s samodejnim napetostnim regulatorjem (AVR) in sta zato primerni tudi za priključitev občutljivih elektronskih naprav. Eno polnjenje 15-litrskega rezervoarja omogoča do 12 ur dela (pri polni obremenitvi 6,5 ur), torej brez težav zadošča za cel delovni dan.