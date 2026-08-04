Gnan z zmogljivim in zanesljivim 4-taktnim bencinskim motorjem (EU STAGE V) naš sinhronski generator PGG 6/1 moči 5 kW omogoča neodvisno oskrbo z električno energijo na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih podjetjih. Velik 25-litrski rezervoar omogoča do 10 ur dela (pri polni moči do 6,5 ur), medtem ko robusten jekleni okvir, kolesa z neprebojnimi gumami in zložljiv ročaj poskrbijo za največjo mobilnost tudi v težavnih delovnih pogojih. Dve šuko vtičnici in ena modra camper vtičnica (z enofaznim izmeničnim tokom) s samodejnim regulatorjem hitrosti (AVR) zagotavljajo dovolj možnosti za napajanje najrazličnejših naprav. Izpiljena varnostna tehnika z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja to do uporabnika prijazno napravo zanesljivo obvaruje pred poškodbami.