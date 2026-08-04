Električni generator PGG 6/1
Sinhronski generator PGG 6/1 moči 5 kW prepriča z do 10 urami samostojne oskrbe z električno energije za različne možnosti uporabe v gradbeništvu in komunali.
Gnan z zmogljivim in zanesljivim 4-taktnim bencinskim motorjem (EU STAGE V) naš sinhronski generator PGG 6/1 moči 5 kW omogoča neodvisno oskrbo z električno energijo na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih podjetjih. Velik 25-litrski rezervoar omogoča do 10 ur dela (pri polni moči do 6,5 ur), medtem ko robusten jekleni okvir, kolesa z neprebojnimi gumami in zložljiv ročaj poskrbijo za največjo mobilnost tudi v težavnih delovnih pogojih. Dve šuko vtičnici in ena modra camper vtičnica (z enofaznim izmeničnim tokom) s samodejnim regulatorjem hitrosti (AVR) zagotavljajo dovolj možnosti za napajanje najrazličnejših naprav. Izpiljena varnostna tehnika z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja to do uporabnika prijazno napravo zanesljivo obvaruje pred poškodbami.
Značilnosti in prednosti
Zelo preprosta uporabaTransportna kolesa odporna na predrtje zagotavljajo trajno mobilnost. Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.
Visoka zanesljivost in varnostS samodejnim regulatorjem napetosti (AVR), ki zagotavlja večinoma konstantno napetost.
Veliko močiSinhroni generator zanesljivo zagotavlja 230 V z neprekinjeno močjo 5,5 kW. Močan bencinski motor za najmanj 6,5 ur dela z eno polnitvijo rezervoarja za gorivo.
Delo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki
- Za uporabo visokotlačnih čistilnikov na področjih brez zunanje oskrbe z električno energijo.
- Primeren za izbrane enofazne visokotlačne čistilnike.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|230
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|75
|Nominalna moč (Kw)
|5
|Moč (Kw)
|5,5
|Vrsta pogona
|Bencin
|Delovna prostornina (cm³)
|390
|Moč motorja (Kw/hp)
|8,5 / 11,6
|Poraba goriva (l/h)
|3,8
|Prostornina posode (l)
|25
|Čas delovanja pri 50 % moči (h)
|10
|Čas delovanja pri 100 % moči (h)
|6,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|92,4
|Teža brez dodatkov (Kg)
|84,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|743 x 713 x 670
Obseg dobave
- Prikaz stanja delovanja
- Izhod enosmernega toka (12V)
- Vrsta zaščite IP 23
- Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo
- Prikaz pogonskega goriva
- Dve enofazni vtičnici tipa F (Schuko)
- Enofazna CEE vtičnica (32 A)
- Samodejni napetostni regulator (AVR)
Video posnetki
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Samostojen vir električne energije za komunalna podjetja, na primer za sesalnike prahu
- Samostojen vir električne energije v gradbeništvu, na primer za kotne brusilnike
- Samostojen vir električne energije v kmetijstvu, na primer za visokotlačne čistilnike
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