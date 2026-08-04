Električni generator PGG 6/1

Sinhronski generator PGG 6/1 moči 5 kW prepriča z do 10 urami samostojne oskrbe z električno energije za različne možnosti uporabe v gradbeništvu in komunali.

Gnan z zmogljivim in zanesljivim 4-taktnim bencinskim motorjem (EU STAGE V) naš sinhronski generator PGG 6/1 moči 5 kW omogoča neodvisno oskrbo z električno energijo na gradbiščih, v kmetijstvu in v komunalnih podjetjih. Velik 25-litrski rezervoar omogoča do 10 ur dela (pri polni moči do 6,5 ur), medtem ko robusten jekleni okvir, kolesa z neprebojnimi gumami in zložljiv ročaj poskrbijo za največjo mobilnost tudi v težavnih delovnih pogojih. Dve šuko vtičnici in ena modra camper vtičnica (z enofaznim izmeničnim tokom) s samodejnim regulatorjem hitrosti (AVR) zagotavljajo dovolj možnosti za napajanje najrazličnejših naprav. Izpiljena varnostna tehnika z zaščito pred preobremenitvijo in pomanjkanjem olja to do uporabnika prijazno napravo zanesljivo obvaruje pred poškodbami.

Značilnosti in prednosti
Električni generator PGG 6/1: Zelo preprosta uporaba
Zelo preprosta uporaba
Transportna kolesa odporna na predrtje zagotavljajo trajno mobilnost. Elektronski vžig za udoben in hiter zagon bencinskega motorja.
Električni generator PGG 6/1: Visoka zanesljivost in varnost
Visoka zanesljivost in varnost
S samodejnim regulatorjem napetosti (AVR), ki zagotavlja večinoma konstantno napetost.
Električni generator PGG 6/1: Veliko moči
Veliko moči
Sinhroni generator zanesljivo zagotavlja 230 V z neprekinjeno močjo 5,5 kW. Močan bencinski motor za najmanj 6,5 ur dela z eno polnitvijo rezervoarja za gorivo.
Delo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki
  • Za uporabo visokotlačnih čistilnikov na področjih brez zunanje oskrbe z električno energijo.
  • Primeren za izbrane enofazne visokotlačne čistilnike.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 230
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 75
Nominalna moč (Kw) 5
Moč (Kw) 5,5
Vrsta pogona Bencin
Delovna prostornina (cm³) 390
Moč motorja (Kw/hp) 8,5 / 11,6
Poraba goriva (l/h) 3,8
Prostornina posode (l) 25
Čas delovanja pri 50 % moči (h) 10
Čas delovanja pri 100 % moči (h) 6,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 92,4
Teža brez dodatkov (Kg) 84,7
Mere (D × Š × V) (mm) 743 x 713 x 670

Obseg dobave

  • Prikaz stanja delovanja
  • Izhod enosmernega toka (12V)
  • Vrsta zaščite IP 23
  • Pomanjkanje olja in zaščita pred obremenitvijo
  • Prikaz pogonskega goriva
  • Dve enofazni vtičnici tipa F (Schuko)
  • Enofazna CEE vtičnica (32 A)
  • Samodejni napetostni regulator (AVR)
Električni generator PGG 6/1
Električni generator PGG 6/1

Video posnetki

Področja uporabe
  • Samostojen vir električne energije za komunalna podjetja, na primer za sesalnike prahu
  • Samostojen vir električne energije v gradbeništvu, na primer za kotne brusilnike
  • Samostojen vir električne energije v kmetijstvu, na primer za visokotlačne čistilnike
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