Večnamenski pometalni stroj MC 150 prinaša maksimalno zmogljivost, ekonomičnost in udobje pri vožnji v razredu 3,5 tone. Večnamenski pometalni stroj ima široko paleto funkcij, ki omogočajo udobje pri dolgih delovnih nalogah – vključno z najkompaktnejšimi merami, popolnoma vzmetenim hidravličnim podvozjem z neodvisnim vzmetenjem koles, prostorno klimatizirano kabino z opcijskim sovoznikovim sedežem, hrbtom prijaznimi sedeži in intuitiven koncept upravljanja razreda 2 m³. Izjemno gospodarnost zagotavlja način eco!efficiency, ki v samodejnem načinu pometanja uskladi hitrost motorja, hidravlično moč in zmogljivost pometanja. MC 150, zasnovan za veliko več kot le čiščenje, se lahko uporablja tudi za zimske storitve, odstranjevanje plevela in celo transportne naloge.