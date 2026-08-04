Mestni pometač MC 150
Kompakten, zmogljiv, polnovzmeten: MC 150 je udoben, varčen večnamenski stroj za pometanje z dvosedežno kabino in pogonom na vsa kolesa v razredu 3,5 t.
Večnamenski pometalni stroj MC 150 prinaša maksimalno zmogljivost, ekonomičnost in udobje pri vožnji v razredu 3,5 tone. Večnamenski pometalni stroj ima široko paleto funkcij, ki omogočajo udobje pri dolgih delovnih nalogah – vključno z najkompaktnejšimi merami, popolnoma vzmetenim hidravličnim podvozjem z neodvisnim vzmetenjem koles, prostorno klimatizirano kabino z opcijskim sovoznikovim sedežem, hrbtom prijaznimi sedeži in intuitiven koncept upravljanja razreda 2 m³. Izjemno gospodarnost zagotavlja način eco!efficiency, ki v samodejnem načinu pometanja uskladi hitrost motorja, hidravlično moč in zmogljivost pometanja. MC 150, zasnovan za veliko več kot le čiščenje, se lahko uporablja tudi za zimske storitve, odstranjevanje plevela in celo transportne naloge.
Značilnosti in prednosti
Kompaktni razred 3,5 tZaradi nizke dovoljene skupne teže 3,5 t je popolnoma primeren za tlakovanje. Najboljša okretnost v razredu in 100-odstotna smerna stabilnost za lažje delo na ozkih območjih. Velika potencialna skupina uporabnikov, saj se lahko vozi z vozniškim dovoljenjem razreda B.
Najboljše udobje pri vožnji zahvaljujoč podvozju s polnim vzmetenjemHidravlično podvozje s polnim vzmetenjem in neodvisnim vzmetenjem koles za prevoze brez utrujenosti. Samodejni nadzor nivoja za dosledno udobje vzmetenja v vseh pogojih obremenitve. Višina vozila 1999 mm za enostavno uporabo v večnadstropnih in podzemnih parkiriščih.
Prefinjen sistem ščetkPločevinke, steklenice in druge večje predmete samodejno pobere sesalna odprtina, kar vozniku omogoča, da se bolje osredotoči na svoje glavne naloge in promet. Individualni nadzor krtač za pometanje pod klopmi v parkih in na območjih nepravilne oblike.
Udobna dvosedežna kabina z odlično vsestransko vidljivostjo
- 360° zastekljena kabina za optimalno vsestransko vidljivost olajša manevriranje in poveča varnost za voznika in tiste na tleh.
- Intuitiven koncept upravljanja s funkcijo hitrega zagona, idealen za neizkušene voznike kot tudi za uporabnike, ki cenijo in želijo uporabljati individualne možnosti nastavitev iz razreda 2 m³.
- Večfunkcijski zaslon na volanskem obroču za hitro preverjanje stanja delovanja in nastavitev, ne da bi morali umakniti pogled z delovnega okolja.
Visoko zmogljiv hidravlični sistem
- S tandemsko zobniško črpalko 2 × 40 l/min (80 l/min spredaj).
- Dodaten hidravlični krog s 23 l/min za delovanje visokotlačnega čistilnika.
- Štirje dvojno delujoči hidravlični priključki spredaj in dva zadaj za priključke.
Vsakodnevno vzdrževanje, ki prihrani čas
- Neposreden dostop do motorja in vseh pomembnih vzdrževalnih komponent za krajši čas prostega teka in večjo produktivnost.
Integrirani sistemi za hitro menjavo
- Spremenljiv in stabilen sprednji dvig za namestitev širokega nabora priključkov v kategorijah 0, 1N in KAT 1.
- Izbirno: integriran hidravlični zamenljiv okvir za hitro in enostavno menjavo priključkov na zadnjem delu vozila.
- Hidravlični tokokrogi brez tlaka za enostavno povezovanje in odklapljanje hidravličnih sklopk.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Kubota
|Moč motorja (Kw)
|48
|Delovna prostornina (cm³)
|2434
|Cilinder
|4
|Prostornina rezervoarja za gorivo (l)
|50
|Emisijski razred
|STAGE V
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|2450
|Delovna širina s 3 stranskimi krtačami (mm)
|2660
|Posoda za smeti (l)
|1500
|Rezervoar za vodo (l)
|150
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|195
|Medkolesje (mm)
|1700
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|3500
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Oprema
- Ogrevanje in klimatska naprava
Video posnetki
Področja uporabe
- Razvit za najzahtevnejša opravila pometanja
- Mokro čiščenje, zalivanje in odstranjevanje plevela
- Večnamensko za uporabo pri vzdrževanju zelenih površin
- Visoka zmogljivost za lahke in srednje zimske storitve
- Za prevoz delovne opreme in vleko prikolic