Mestni pometač MC 250 e!ectric
Popolnoma električen. MC 250 e!ectric čisti tiho, učinkovito in brez lokalnih emisij CO₂. S svojim odličnim obsegom in izjemno učinkovitostjo čiščenja navduši za celotno izmeno.
Kärcher MC 250 e!ectric je popolnoma električni pometač. Njegov koncept pogona omogoča tiho in učinkovito čiščenje ulic brez lokalnih emisij CO₂, tudi na območjih, občutljivih na hrup. Zahvaljujoč 78 kWh visoko zmogljivi bateriji je zagotovljen dolg doseg za celotno izmeno. Ta vakuumski pometač navdušuje z izjemno zmogljivostjo čiščenja. Njegov močan sesalni sistem pobere najbolj grobo umazanijo in učinkovito ujame fin prah – certificirano s 4 zvezdicami po EUnited. Poudarek dizajna je na največjem udobju in prijaznosti do uporabnika: prostorna udobna kabina za dve osebi je ergonomsko oblikovana. Stroj je opremljen s hidro-pnevmatskim vzmetenjem, neodvisnim vzmetenjem in avtomatsko klimatsko napravo. Intuitiven koncept upravljanja z osrednjim zaslonom ustvarja prijetno delovno okolje. Preklopno štirikolesno krmiljenje prav tako zagotavlja maksimalno okretnost tudi v najožjem prostoru. Z velikodušno posodo za odpadke s prostornino 2,5 m³ in sistemom za zbiranje vode kot standardom MC 250 e!ectric podaljša čas delovanja, saj je mogoče postanke optimalno načrtovati. Servisu prijazna zasnova zagotavlja nizke obratovalne stroške in enostavno vzdrževanje.
Značilnosti in prednosti
Koncept električnega pogonaZmogljiv električni pogon: za hidravliko, ventilator in način pogona. Tih in vzdržljiv: učinkovito delovanje v dolgih delovnih dneh. Brez lokalnih emisij CO₂: čisti brez izpušnih plinov.
Velika in udobna kabina za dve osebi z optimalnim pregledom nad delovnim okoljemIntuitivno, preprosto in uporabnikom prijazno upravljanje. Hidropnevmatsko vzmetenje za udobno vožnjo. Večfunkcijski zaslon na volanskem obroču za hitro preverjanje stanja delovanja in nastavitev, ne da bi morali umakniti pogled z delovnega okolja.
Največji zbiralnik za smeti v svojem razreduZbiralnik za smeti iz nerjavnega jekla z optimirano pretočnostjo in prostornino, ki presega 2 m³. Omogoča dolgotrajno uporabo ter povečuje učinkovitost in produktivnost. Serijski sistem za recikliranje vode z ločenim rezervoarjem za vodo
78 kWh visoko zmogljiva baterija
- Odličen razpon za dolge operacije.
- Učinkovito delovanje v celotni izmeni.
- Hiter čas polnjenja zahvaljujoč 22 kW moči.
Enostaven servisni dostop
- Udobno rokovanje in dobra dostopnost
Možnost vklopa krmiljenja vseh koles
- Za odlično manevriranje.
- Za večjo pokritost območja.
Udobno rokovanje in dobra dostopnost
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Električen
|Vozni pogon
|Dvokolesni pogon
|Moč motorja (Kw)
|max. 90
|Hitrost vožnje (km/h)
|max. 60
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|2625
|Delovna širina s 3 stranskimi krtačami (mm)
|2710
|Posoda za smeti (l)
|2500
|Rezervoar za vodo (l)
|80 - 400
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|265
|Medkolesje (mm)
|1980
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|6000
|Mere (D × Š × V) (mm)
|4491 x 1300 x 1995
Video posnetki
Področja uporabe
- Pometanje
- Očisti listje, umazanijo in smeti s pločnikov, cest in javnih površin