Kärcher MC 250 e!ectric je popolnoma električni pometač. Njegov koncept pogona omogoča tiho in učinkovito čiščenje ulic brez lokalnih emisij CO₂, tudi na območjih, občutljivih na hrup. Zahvaljujoč 78 kWh visoko zmogljivi bateriji je zagotovljen dolg doseg za celotno izmeno. Ta vakuumski pometač navdušuje z izjemno zmogljivostjo čiščenja. Njegov močan sesalni sistem pobere najbolj grobo umazanijo in učinkovito ujame fin prah – certificirano s 4 zvezdicami po EUnited. Poudarek dizajna je na največjem udobju in prijaznosti do uporabnika: prostorna udobna kabina za dve osebi je ergonomsko oblikovana. Stroj je opremljen s hidro-pnevmatskim vzmetenjem, neodvisnim vzmetenjem in avtomatsko klimatsko napravo. Intuitiven koncept upravljanja z osrednjim zaslonom ustvarja prijetno delovno okolje. Preklopno štirikolesno krmiljenje prav tako zagotavlja maksimalno okretnost tudi v najožjem prostoru. Z velikodušno posodo za odpadke s prostornino 2,5 m³ in sistemom za zbiranje vode kot standardom MC 250 e!ectric podaljša čas delovanja, saj je mogoče postanke optimalno načrtovati. Servisu prijazna zasnova zagotavlja nizke obratovalne stroške in enostavno vzdrževanje.