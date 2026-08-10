Mestni pometač MC 250 STAGE V
Najboljše od vsega pri roki: Naš okolju prijazni sesalno-pometalni stroj MC 250 navdušuje z veliko zmogljivostjo pometanja in visoko stopnjo udobja pri upravljanju in vožnji v mestnih okoljih.
Pri Kärcherju ima komunalna tehnika velik pomen. Zato smo v razvoj sesalno-pometalnega stroja MC 250 vložili vse svoje znanje in bogate izkušnje. Rezultat je privlačno oblikovan stroj MC 250, ki ponuja neprekosljivo zmogljivost čiščenja pri nizkem številu vrtljajev motorja, velikodušno prostornino zbiralnika za smeti 2,2 m³, veliko hitrost vožnje 60 km/h in največje udobje pri vožnji zahvaljujoč hidropnevmatskemu vzmetenju in posamičnim obesam koles. Izbirno klimatizirana velika kabina s hrbtu prijaznimi sedeži in ergonomskim konceptom upravljanja s preglednim večfunkcijskim zaslonom na volanu poskrbita za prijetno delovno vzdušje in visoko stopnjo prijaznosti do uporabnika. Naš stroj MC 250 ima tudi posamično krmiljena kolesa za največjo okretnost in učinkovit sistem kroženja vode z ločenim rezervoarjem za umazano vodo. Stroj je primeren za mesta in občine vseh velikosti, je zelo preprost za vzdrževanje, nenazadnje pa prepriča tudi z zelo nizkimi emisijami izpušnih plinov in drobnega prahu.
Značilnosti in prednosti
Ergonomski koncept upravljanja s terminalom, ki je vgrajen v naslonu za roko
- Intuitiven sistem z dvema krmilnima palicama za vodenje rok s krtačama.
- Pregleden večfunkcijski prikazovalnik v volanskem obroču.
- Tipka Eco za zagon pometanja.
Največji zbiralnik za smeti v svojem razredu
- Zbiralnik za smeti iz nerjavnega jekla z optimirano pretočnostjo in prostornino, ki presega 2 m³.
- Omogoča dolgotrajno delo.
Velika hitrost in okretnost
- Hiter transport z najvišjo hitrostjo 60 km/h.
- Udobno krmiljenje vseh koles za največjo okretnost.
- Idealen je tudi za mestna središča.
Varnostno podvozje z največjim udobjem
- Hidropnevmatsko vzmetenje za udobno vožnjo.
- Obešenje posameznih koles zmanjšuje vpliv neravnih voznih površin na krmiljenje.
Konstrukcija je prilagojena za vzdrževanje
- Vse komponente, ki so pomembne za čiščenje in vzdrževanje, so hitro dostopne.
- S stranskimi servisnimi loputami in vrtljivim rezervoarjem za svežo vodo.
Serijski sistem za recikliranje vode z ločenim rezervoarjem za vodo
- Omogoča dolgotrajno delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Dvokolesni pogon
|Proizvodnja motorjev
|VM
|Moč motorja (Kw)
|54,5
|Delovna prostornina (cm³)
|2970
|Cilinder
|4
|Prostornina rezervoarja za gorivo (l)
|70
|Emisijski razred
|STAGE V
|Hitrost vožnje (km/h)
|60
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|2625
|Delovna širina s 3 stranskimi krtačami (mm)
|2710
|Posoda za smeti (l)
|2500
|Rezervoar za vodo (l)
|120 - 400
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|200
|Rezervoar za svežo vodo (izbirno) (l)
|390
|Medkolesje (mm)
|1980
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|6000
|Mere (D × Š × V) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Oprema
- Filter delcev
- Udoben sedež
- Ogrevanje in klimatska naprava
- Gretje
- Radio
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Video posnetki
Področja uporabe
- Za čiščenje cest in mokro čiščenje, za lažjo zimsko službo in transportne naloge