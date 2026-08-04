Mestni pometač MCM 600
Mehanski ulični pometač MCM 600 ponuja občinskim svetom in industrijskim uporabnikom en sistem za vse zahteve pometanja in ničelno razpršitev prahu.
Ne glede na to, ali gre za komunalno uporabo v mestnih in primestnih območjih ali v industrijskih objektih z visokimi zahtevami po čiščenju, kot so livarne, cementarne, rudniki: naš mehanski pometač ulic MCM 600 je popolna izbira za najzahtevnejše zahteve pometanja. Kombinirani sistem z mehanskim odsesavanjem večjih delcev umazanije, sesalno napravo za lažje materiale in filtrirnim sistemom, sestavljenim iz več poliestrskih filtrov, ki v vseh pogojih učinkovito filtrirajo fin prah do PM1, zagotavlja visoko učinkovitost čiščenja brez razpršitve prahu. Dodaten dejavnik je sinhronizirano krmiljenje obeh osi, ki zagotavlja enostavno manevriranje in maksimalno natančnost pometanja tudi pri zavijanju. K natančnosti pometanja pripomore tudi patentiran hidravlični sistem (CDS – Clever Detective System) za samodejno uravnavanje pritiska osrednje krtače na tla. Zahvaljujoč nadzorni plošči z barvnim zaslonom in funkcijskimi tipkami ob volanu je stroj zelo enostaven za upravljanje, poleg tega pa kabina, ki je zasnovana za 3 osebe, uporabnikom zagotavlja najvišje standarde varnosti in ergonomije.
Značilnosti in prednosti
Sinhronizirano krmiljenje vseh koles
- Visoka natančnost pometanja tudi pri obračanju zahvaljujoč optimalni okretnosti.
Ergonomska in udobna kabina
- Popoln nadzor v vseh fazah dela in odlični vozni pogoji.
- S 3 odobrenimi sedeži brez sredinskega tunela za lažji vstop.
- Izpolnjuje najvišje standarde na področju ergonomije, varnosti in udobja.
Patentiran hidravlični sistem
- Za avtomatsko regulacijo pritiska sredinske krtače na tla.
- Zagotavlja stalno obremenitev krtač na tleh na vseh površinah.
- Za največjo natančnost pometanja in minimalno obrabo krtače.
Vse vozne in upravljalne funkcije so enostavne za upravljanje
- Priročna nadzorna plošča z barvnim zaslonom in funkcijskimi tipkami ob volanu.
- Intuitivna grafika in uporabniku prijazen nadzor za kratke faze učenja.
Hidrostatični, elektronsko krmiljen pogon z zaznavanjem obremenitve
- Optimizira razmerje med zmogljivostjo in porabo v vseh pogojih.
- Eco način omogoča dodatne prihranke goriva do 25 odstotkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Vrsta pogona
|Dizel
|Vozni pogon
|Dvokolesni pogon
|Proizvodnja motorjev
|VM
|Delovna prostornina (cm³)
|4500
|Cilinder
|6
|Prostornina rezervoarja za gorivo (l)
|220
|Emisijski razred
|Euro 6c
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna širina z dvema stranskima krtačama (mm)
|2400
|Delovna širina s 3 stranskimi krtačami ( )
|3550
|Posoda za smeti (l)
|6000
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|500
|Medkolesje ( )
|3230
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|13000
|Mere (D × Š × V) (mm)
|5450 x 2155 x 2920
Oprema
- Filter delcev
- Servo krmiljenje
- Udoben sedež
- Ogrevanje in klimatska naprava
- Gretje
- Število vrtljajev stanske krtače, nastavljivo
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