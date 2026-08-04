Ne glede na to, ali gre za komunalno uporabo v mestnih in primestnih območjih ali v industrijskih objektih z visokimi zahtevami po čiščenju, kot so livarne, cementarne, rudniki: naš mehanski pometač ulic MCM 600 je popolna izbira za najzahtevnejše zahteve pometanja. Kombinirani sistem z mehanskim odsesavanjem večjih delcev umazanije, sesalno napravo za lažje materiale in filtrirnim sistemom, sestavljenim iz več poliestrskih filtrov, ki v vseh pogojih učinkovito filtrirajo fin prah do PM1, zagotavlja visoko učinkovitost čiščenja brez razpršitve prahu. Dodaten dejavnik je sinhronizirano krmiljenje obeh osi, ki zagotavlja enostavno manevriranje in maksimalno natančnost pometanja tudi pri zavijanju. K natančnosti pometanja pripomore tudi patentiran hidravlični sistem (CDS – Clever Detective System) za samodejno uravnavanje pritiska osrednje krtače na tla. Zahvaljujoč nadzorni plošči z barvnim zaslonom in funkcijskimi tipkami ob volanu je stroj zelo enostaven za upravljanje, poleg tega pa kabina, ki je zasnovana za 3 osebe, uporabnikom zagotavlja najvišje standarde varnosti in ergonomije.