Nosilec opreme Holder C 65 SC

Zaradi vsestranskosti, učinkovitosti in okretnosti je nosilec priključkov C 65 SC vsestranski za celoletno uporabo. Njegovo vozno in delovno udobje ustreza najvišjim strokovnim standardom.

Z večnamenskim nosilcem priključkov C 65 SC komunalni in gospodarski uporabniki najdejo kakovostnega partnerja za vse vsakodnevne izzive. Nosilec priključka je v svojem elementu kot terensko in cestno vozilo in ima vse lastnosti, ki so značilne za držalo. Opremljen je s turbodizelskim motorjem s 65 KM in kabino za 2 osebi. Njegovo zglobno krmiljenje zagotavlja optimalno manevriranje, natančnost in smerno stabilnost. Prav tako zmanjša napor pri manevriranju in omogoča natančno delo blizu robov, hkrati pa ščiti zemljo. Hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. Udobno kabino je mogoče namestiti na 3 višine, odvisno od uporabe, in nudi optimalen 360° panoramski pogled za večjo varnost. Vgrajena je tudi inovativna oprema v tem razredu vozil, kot je notranji blatnik za preprečevanje vdora umazanije, elektronski ročni in nožni pedal ter digitalni kombinirani zaslon za prikaz različnih funkcij vozila.

Značilnosti in prednosti
Nosilec opreme Holder C 65 SC: Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Prilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Nosilec opreme Holder C 65 SC: Ergonomska in udobna kabina
Ergonomska in udobna kabina
Optimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami. 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje. Vrata na obeh straneh za varen vstop in izstop na stran obrnjeno stran od ceste.
Nosilec opreme Holder C 65 SC: Prijazen servis
Prijazen servis
Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.
Specifikacije

Tehnični podatki

Pogon Dizel
Vozni pogon Pogon na vsa kolesa
Proizvodnja motorjev Kubota
Moč motorja (Kw) 48
Delovna prostornina (cm³) 2615
Cilinder 4
Emisijski razred STAGE V
Rezervoar za gorivo (l) 65
Hitrost vožnje (km/h) 40
Delovna hitrost (km/h) 20
Medkolesje (mm) 1820
Dovoljena skupna teža (Kg) 3500
Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg) 3800
Teža brez dodatkov (Kg) 1928
Mere (D × Š × V) (mm) 3307 x 1091 x 2093

Oprema

  • Filter delcev
  • klimatska naprava
  • Gretje
  • Rotacijska luč
  • Uporaba skozi vse leto
Nosilec opreme Holder C 65 SC
Nosilec opreme Holder C 65 SC
Nosilec opreme Holder C 65 SC

Video posnetki

Področja uporabe
  • Primerno za cestno in mokro čiščenje, zimsko vzdrževanje, nego zelenih površin in transportne naloge.