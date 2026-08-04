Nosilec opreme Holder C 65 SC
Zaradi vsestranskosti, učinkovitosti in okretnosti je nosilec priključkov C 65 SC vsestranski za celoletno uporabo. Njegovo vozno in delovno udobje ustreza najvišjim strokovnim standardom.
Z večnamenskim nosilcem priključkov C 65 SC komunalni in gospodarski uporabniki najdejo kakovostnega partnerja za vse vsakodnevne izzive. Nosilec priključka je v svojem elementu kot terensko in cestno vozilo in ima vse lastnosti, ki so značilne za držalo. Opremljen je s turbodizelskim motorjem s 65 KM in kabino za 2 osebi. Njegovo zglobno krmiljenje zagotavlja optimalno manevriranje, natančnost in smerno stabilnost. Prav tako zmanjša napor pri manevriranju in omogoča natančno delo blizu robov, hkrati pa ščiti zemljo. Hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. Udobno kabino je mogoče namestiti na 3 višine, odvisno od uporabe, in nudi optimalen 360° panoramski pogled za večjo varnost. Vgrajena je tudi inovativna oprema v tem razredu vozil, kot je notranji blatnik za preprečevanje vdora umazanije, elektronski ročni in nožni pedal ter digitalni kombinirani zaslon za prikaz različnih funkcij vozila.
Značilnosti in prednosti
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnjePrilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Ergonomska in udobna kabinaOptimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami. 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje. Vrata na obeh straneh za varen vstop in izstop na stran obrnjeno stran od ceste.
Prijazen servisHidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Kubota
|Moč motorja (Kw)
|48
|Delovna prostornina (cm³)
|2615
|Cilinder
|4
|Emisijski razred
|STAGE V
|Rezervoar za gorivo (l)
|65
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna hitrost (km/h)
|20
|Medkolesje (mm)
|1820
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|3500
|Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg)
|3800
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1928
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Oprema
- Filter delcev
- klimatska naprava
- Gretje
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za cestno in mokro čiščenje, zimsko vzdrževanje, nego zelenih površin in transportne naloge.