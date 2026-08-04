Z večnamenskim nosilcem priključkov C 65 SC komunalni in gospodarski uporabniki najdejo kakovostnega partnerja za vse vsakodnevne izzive. Nosilec priključka je v svojem elementu kot terensko in cestno vozilo in ima vse lastnosti, ki so značilne za držalo. Opremljen je s turbodizelskim motorjem s 65 KM in kabino za 2 osebi. Njegovo zglobno krmiljenje zagotavlja optimalno manevriranje, natančnost in smerno stabilnost. Prav tako zmanjša napor pri manevriranju in omogoča natančno delo blizu robov, hkrati pa ščiti zemljo. Hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. Udobno kabino je mogoče namestiti na 3 višine, odvisno od uporabe, in nudi optimalen 360° panoramski pogled za večjo varnost. Vgrajena je tudi inovativna oprema v tem razredu vozil, kot je notranji blatnik za preprečevanje vdora umazanije, elektronski ročni in nožni pedal ter digitalni kombinirani zaslon za prikaz različnih funkcij vozila.