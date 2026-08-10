Nosilec opreme Holder C 65 TC
Učinkovit in manevriran nosilec priključkov C 65 TC je vsestranski za uporabo skozi vse leto. Njegova kabina za 2 osebi poveča možnosti uporabe in udobje pri delu.
Z večnamenskim nosilcem priključkov C 65 TC komunalni in gospodarski uporabniki najdejo kakovostnega partnerja za vse vsakodnevne izzive. Opremljen je s turbodizelskim motorjem s 65 KM in kabino za 2 osebi. Nosilec priključka je v svojem elementu kot terensko in cestno vozilo in je opremljen z vsemi funkcijami, ki so značilne za Holder: zglobno krmiljenje, hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalno sprednje dvigalo. omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. 2. sedež ponuja številne prednosti in dodatne možnosti uporabe – 2. oseba v vozilu v mnogih primerih prihrani pri dodatnem vozilu, kar poveča učinkovitost. Sopotnik lahko opravlja tudi manjša opravila z ročnimi napravami, medtem ko se voznik osredotoči na delo z komunalnim vozilom. Inovativni dodatki v tem razredu vozil, kot so notranji blatnik za preprečevanje vdora umazanije, elektronski ročni in nožni pedal ter digitalni kombinirani zaslon za prikaz različnih funkcij vozila, zaokrožujejo opremo.
Značilnosti in prednosti
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnjePrilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Ergonomska in udobna kabinaOptimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami. Kabina za 2 osebi z dovolj prostora za potnike. 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje.
Prijazen servisHidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Kubota
|Moč motorja (Kw)
|48
|Delovna prostornina (cm³)
|2615
|Cilinder
|4
|Emisijski razred
|STAGE V
|Rezervoar za gorivo (l)
|65
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna hitrost (km/h)
|20
|Medkolesje (mm)
|1870
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|3500
|Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg)
|3800
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2089
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Oprema
- Filter delcev
- klimatska naprava
- Gretje
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za cestno in mokro čiščenje, zimsko vzdrževanje, nego zelenih površin in transportne naloge.