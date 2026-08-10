Z večnamenskim nosilcem priključkov C 65 TC komunalni in gospodarski uporabniki najdejo kakovostnega partnerja za vse vsakodnevne izzive. Opremljen je s turbodizelskim motorjem s 65 KM in kabino za 2 osebi. Nosilec priključka je v svojem elementu kot terensko in cestno vozilo in je opremljen z vsemi funkcijami, ki so značilne za Holder: zglobno krmiljenje, hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalno sprednje dvigalo. omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. 2. sedež ponuja številne prednosti in dodatne možnosti uporabe – 2. oseba v vozilu v mnogih primerih prihrani pri dodatnem vozilu, kar poveča učinkovitost. Sopotnik lahko opravlja tudi manjša opravila z ročnimi napravami, medtem ko se voznik osredotoči na delo z komunalnim vozilom. Inovativni dodatki v tem razredu vozil, kot so notranji blatnik za preprečevanje vdora umazanije, elektronski ročni in nožni pedal ter digitalni kombinirani zaslon za prikaz različnih funkcij vozila, zaokrožujejo opremo.