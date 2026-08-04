Večnamenski nosilec priključkov C 70 SC z zgibnim krmiljenjem navdušuje z izjemno vlečno silo in sposobnostjo plezanja. Ključne komponente njegovega vlečnega pogona vključujejo 4 zmogljive kolesne motorje, inteligentno hidravlično krmiljenje in vlečno elektroniko, ki samodejno preklaplja med štirikolesnim načinom in dvokolesnim načinom ter med programi delovanja glede na vozno situacijo. Rezultat je izjemno dinamična vozna izkušnja in manjša poraba goriva, kar je sinonim za prihranek časa in stroškov. Preizkušene in cenjene lastnosti Holder so prav tako prisotne: vključujejo mehansko zaporo diferenciala, ki zagotavlja enakomeren prenos moči na obe osi pri ekstremni uporabi. Druge funkcije vključujejo mehansko sprednjo kardansko gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig. Hidrostatična kompenzacija kolesne obremenitve zagotavlja varnost pri zavijanju na klancih, vožnji čez robnike in pri uporabi velikih priključkov z visokim težiščem. Vse to omogoča profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. Udobno kabino je mogoče namestiti na 3 višine, odvisno od uporabe, in poleg odlične ergonomije ponuja optimalen 360° panoramski pogled za večjo varnost.