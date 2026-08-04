Nosilec opreme Holder C 70 SC
Zaradi ogromnega oprijema in visoke učinkovitosti je nosilec priključka C 70 SC močan vsestranski pri uporabi skozi vse leto.
Večnamenski nosilec priključkov C 70 SC z zgibnim krmiljenjem navdušuje z izjemno vlečno silo in sposobnostjo plezanja. Ključne komponente njegovega vlečnega pogona vključujejo 4 zmogljive kolesne motorje, inteligentno hidravlično krmiljenje in vlečno elektroniko, ki samodejno preklaplja med štirikolesnim načinom in dvokolesnim načinom ter med programi delovanja glede na vozno situacijo. Rezultat je izjemno dinamična vozna izkušnja in manjša poraba goriva, kar je sinonim za prihranek časa in stroškov. Preizkušene in cenjene lastnosti Holder so prav tako prisotne: vključujejo mehansko zaporo diferenciala, ki zagotavlja enakomeren prenos moči na obe osi pri ekstremni uporabi. Druge funkcije vključujejo mehansko sprednjo kardansko gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig. Hidrostatična kompenzacija kolesne obremenitve zagotavlja varnost pri zavijanju na klancih, vožnji čez robnike in pri uporabi velikih priključkov z visokim težiščem. Vse to omogoča profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. Udobno kabino je mogoče namestiti na 3 višine, odvisno od uporabe, in poleg odlične ergonomije ponuja optimalen 360° panoramski pogled za večjo varnost.
Značilnosti in prednosti
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
- Prilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov.
- Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke.
- Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Ergonomska in udobna kabina
- Optimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami.
- 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje.
- Vrata na obeh straneh za varen vstop in izstop na stran obrnjeno stran od ceste.
Kratki časi nastavitve in servisiranja
- Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem.
- Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Kubota
|Moč motorja (Kw)
|48
|Delovna prostornina (cm³)
|2615
|Cilinder
|4
|Emisijski razred
|STAGE V
|Rezervoar za gorivo (l)
|65
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna hitrost (km/h)
|20
|Medkolesje (mm)
|1820
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|3500
|Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg)
|4000
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1928
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3307 x 1091 x 2093
Oprema
- Filter delcev
- klimatska naprava
- Gretje
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za cestno in mokro čiščenje, zimsko vzdrževanje, nego zelenih površin in transportne naloge.