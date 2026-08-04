Nosilec priključka C 70 TC s prostorno kabino za 2 osebi navduši z izjemno vlečno silo in sposobnostjo plezanja. Ključne komponente njegovega vlečnega pogona z dvojnim pogonom vključujejo 4 zmogljive kolesne motorje, inteligentno hidravlično krmiljenje in vlečno elektroniko, ki samodejno preklaplja med štirikolesnim in dvokolesnim načinom ter med programi delovanja glede na vozno situacijo. Rezultat je izjemno dinamična vozna izkušnja in manjša poraba goriva, kar je sinonim za prihranek časa in stroškov. Preizkušene in cenjene lastnosti Holderja so prav tako prisotne: zglobno krmiljenje, hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. 2. sedež ponuja številne prednosti in dodatne možnosti uporabe – 2. oseba v vozilu v mnogih primerih prihrani pri dodatnem vozilu, kar poveča učinkovitost. Sopotnik lahko opravi tudi manjša opravila z ročnimi napravami, medtem ko se voznik osredotoči na delo z vozilom.