Nosilec opreme Holder C 70 TC

Zaradi ogromnega oprijema in visoke učinkovitosti je nosilec priključka C 70 TC zmogljiv vsestranski pri uporabi skozi vse leto. Njegova kabina za 2 osebi povečuje možnosti uporabe.

Nosilec priključka C 70 TC s prostorno kabino za 2 osebi navduši z izjemno vlečno silo in sposobnostjo plezanja. Ključne komponente njegovega vlečnega pogona z dvojnim pogonom vključujejo 4 zmogljive kolesne motorje, inteligentno hidravlično krmiljenje in vlečno elektroniko, ki samodejno preklaplja med štirikolesnim in dvokolesnim načinom ter med programi delovanja glede na vozno situacijo. Rezultat je izjemno dinamična vozna izkušnja in manjša poraba goriva, kar je sinonim za prihranek časa in stroškov. Preizkušene in cenjene lastnosti Holderja so prav tako prisotne: zglobno krmiljenje, hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. 2. sedež ponuja številne prednosti in dodatne možnosti uporabe – 2. oseba v vozilu v mnogih primerih prihrani pri dodatnem vozilu, kar poveča učinkovitost. Sopotnik lahko opravi tudi manjša opravila z ročnimi napravami, medtem ko se voznik osredotoči na delo z vozilom.

Značilnosti in prednosti
Nosilec opreme Holder C 70 TC: Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Prilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Nosilec opreme Holder C 70 TC: Ergonomska in udobna kabina
Ergonomska in udobna kabina
Optimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami. Kabina za 2 osebi z dovolj prostora za potnike. 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje.
Nosilec opreme Holder C 70 TC: Prijazen servis
Prijazen servis
Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.
Specifikacije

Tehnični podatki

Pogon Dizel
Vozni pogon Pogon na vsa kolesa
Proizvodnja motorjev Kubota
Moč motorja (Kw) 48
Delovna prostornina (cm³) 2615
Cilinder 4
Emisijski razred STAGE V
Rezervoar za gorivo (l) 65
Hitrost vožnje (km/h) 40
Delovna hitrost (km/h) 20
Medkolesje (mm) 1870
Dovoljena skupna teža (Kg) 3500
Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg) 4000
Teža brez dodatkov (Kg) 2089
Mere (D × Š × V) (mm) 3669 x 1266 x 2215

Oprema

  • Filter delcev
  • klimatska naprava
  • Gretje
  • Rotacijska luč
  • Uporaba skozi vse leto
Nosilec opreme Holder C 70 TC
Nosilec opreme Holder C 70 TC
Nosilec opreme Holder C 70 TC

Video posnetki

Področja uporabe
  • Primerno za cestno in mokro čiščenje, zimsko vzdrževanje, nego zelenih površin in transportne naloge.