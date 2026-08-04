Nosilec opreme Holder C 70 TC
Zaradi ogromnega oprijema in visoke učinkovitosti je nosilec priključka C 70 TC zmogljiv vsestranski pri uporabi skozi vse leto. Njegova kabina za 2 osebi povečuje možnosti uporabe.
Nosilec priključka C 70 TC s prostorno kabino za 2 osebi navduši z izjemno vlečno silo in sposobnostjo plezanja. Ključne komponente njegovega vlečnega pogona z dvojnim pogonom vključujejo 4 zmogljive kolesne motorje, inteligentno hidravlično krmiljenje in vlečno elektroniko, ki samodejno preklaplja med štirikolesnim in dvokolesnim načinom ter med programi delovanja glede na vozno situacijo. Rezultat je izjemno dinamična vozna izkušnja in manjša poraba goriva, kar je sinonim za prihranek časa in stroškov. Preizkušene in cenjene lastnosti Holderja so prav tako prisotne: zglobno krmiljenje, hidravlična kompenzacija obremenitve koles, mehanske zapore diferenciala, mehanska sprednja kardanska gred in 3-dimenzionalni sprednji dvig omogočajo profesionalno celoletno uporabo na najvišji ravni. 2. sedež ponuja številne prednosti in dodatne možnosti uporabe – 2. oseba v vozilu v mnogih primerih prihrani pri dodatnem vozilu, kar poveča učinkovitost. Sopotnik lahko opravi tudi manjša opravila z ročnimi napravami, medtem ko se voznik osredotoči na delo z vozilom.
Značilnosti in prednosti
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnjePrilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Ergonomska in udobna kabinaOptimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami. Kabina za 2 osebi z dovolj prostora za potnike. 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje.
Prijazen servisHidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Kubota
|Moč motorja (Kw)
|48
|Delovna prostornina (cm³)
|2615
|Cilinder
|4
|Emisijski razred
|STAGE V
|Rezervoar za gorivo (l)
|65
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna hitrost (km/h)
|20
|Medkolesje (mm)
|1870
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|3500
|Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg)
|4000
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2089
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3669 x 1266 x 2215
Oprema
- Filter delcev
- klimatska naprava
- Gretje
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Video posnetki
Področja uporabe
- Primerno za cestno in mokro čiščenje, zimsko vzdrževanje, nego zelenih površin in transportne naloge.