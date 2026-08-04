Nosilec opreme Holder S 100/130
Robusten, zmogljiv, terenski: večnamenski nosilci priključkov v seriji S so pravi agregati moči – zasnovani za celoletno uporabo v najtežjih pogojih.
Z močjo do 130 KM so modeli serije S eni najmočnejših zgibnih strojev na trgu. Hitro jih je mogoče predelati za zimsko službo, pometanje ali vzdrževanje vrta. Standardno prednje dvigalo (CAT II) z dvižno silo 2700 kilogramov, mehanska kardanska gred in hidravlični pretok do 120 litrov omogočajo zahtevno delo. Zahvaljujoč 3-dimenzionalnemu gibanju sprednjega dvigala je mogoče orodje prilagoditi posameznim delovnim situacijam. Vibracije med vozilom in priključenimi napravami je mogoče uravnotežiti in absorbirati s hidravliko. To omogoča hitrejše transportne vožnje, izboljša varnost vožnje ter zaščiti vozilo in nosilec priključka. Stalni štirikolesni pogon zagotavlja stalen oprijem in stik s podlago, mehanska zapora diferenciala skrbi za enakomeren prenos moči na obe osi pri ekstremni uporabi. Vlečni pogon z dvojnim pogonom zagotavlja optimalno uporabo med hidrostatičnim in mehanskim vlečnim pogonom. Vgrajena je hidrostatična kompenzacija obremenitve koles za varnost pri zavijanju na klancih, vožnji čez robnike in pri uporabi velikih priključkov z visokim težiščem. Vozilo je na voljo tudi kot kabina za 2 osebi.
Značilnosti in prednosti
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnjePrilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Ergonomska in udobna kabinaUdobna in ergonomsko oblikovana kabina z optimalno vidljivostjo okolice. Tri različice sedežev: enosed, 2 sedeža ali nastavljiv sedež.
Enostaven servisni dostopVsakodnevno servisiranje je možno brez odstranjevanja priključkov. Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Vrtljivi ali zložljivi stranski deli na desni in levi strani.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Deutz
|Moč motorja (Kw)
|95
|Delovna prostornina (cm³)
|3621
|Cilinder
|4
|Emisijski razred
|STAGE V
|Rezervoar za gorivo (l)
|84
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna hitrost (km/h)
|20
|Medkolesje (mm)
|1827
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|5500
|Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg)
|6000
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3100
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3921 x 1360 x 2233
Oprema
- Filter delcev
- klimatska naprava
- Gretje
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Video posnetki
Področja uporabe
- Primeren za vzdrževanje vrta, zimsko službo, kot tudi za pometanje in čiščenje