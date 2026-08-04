Z močjo do 130 KM so modeli serije S eni najmočnejših zgibnih strojev na trgu. Hitro jih je mogoče predelati za zimsko službo, pometanje ali vzdrževanje vrta. Standardno prednje dvigalo (CAT II) z dvižno silo 2700 kilogramov, mehanska kardanska gred in hidravlični pretok do 120 litrov omogočajo zahtevno delo. Zahvaljujoč 3-dimenzionalnemu gibanju sprednjega dvigala je mogoče orodje prilagoditi posameznim delovnim situacijam. Vibracije med vozilom in priključenimi napravami je mogoče uravnotežiti in absorbirati s hidravliko. To omogoča hitrejše transportne vožnje, izboljša varnost vožnje ter zaščiti vozilo in nosilec priključka. Stalni štirikolesni pogon zagotavlja stalen oprijem in stik s podlago, mehanska zapora diferenciala skrbi za enakomeren prenos moči na obe osi pri ekstremni uporabi. Vlečni pogon z dvojnim pogonom zagotavlja optimalno uporabo med hidrostatičnim in mehanskim vlečnim pogonom. Vgrajena je hidrostatična kompenzacija obremenitve koles za varnost pri zavijanju na klancih, vožnji čez robnike in pri uporabi velikih priključkov z visokim težiščem. Vozilo je na voljo tudi kot kabina za 2 osebi.