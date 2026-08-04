Nosilec opreme Holder S 100/130

Robusten, zmogljiv, terenski: večnamenski nosilci priključkov v seriji S so pravi agregati moči – zasnovani za celoletno uporabo v najtežjih pogojih.

Z močjo do 130 KM so modeli serije S eni najmočnejših zgibnih strojev na trgu. Hitro jih je mogoče predelati za zimsko službo, pometanje ali vzdrževanje vrta. Standardno prednje dvigalo (CAT II) z dvižno silo 2700 kilogramov, mehanska kardanska gred in hidravlični pretok do 120 litrov omogočajo zahtevno delo. Zahvaljujoč 3-dimenzionalnemu gibanju sprednjega dvigala je mogoče orodje prilagoditi posameznim delovnim situacijam. Vibracije med vozilom in priključenimi napravami je mogoče uravnotežiti in absorbirati s hidravliko. To omogoča hitrejše transportne vožnje, izboljša varnost vožnje ter zaščiti vozilo in nosilec priključka. Stalni štirikolesni pogon zagotavlja stalen oprijem in stik s podlago, mehanska zapora diferenciala skrbi za enakomeren prenos moči na obe osi pri ekstremni uporabi. Vlečni pogon z dvojnim pogonom zagotavlja optimalno uporabo med hidrostatičnim in mehanskim vlečnim pogonom. Vgrajena je hidrostatična kompenzacija obremenitve koles za varnost pri zavijanju na klancih, vožnji čez robnike in pri uporabi velikih priključkov z visokim težiščem. Vozilo je na voljo tudi kot kabina za 2 osebi.

Značilnosti in prednosti
Nosilec opreme Holder S 100/130: Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Prilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.
Nosilec opreme Holder S 100/130: Ergonomska in udobna kabina
Ergonomska in udobna kabina
Udobna in ergonomsko oblikovana kabina z optimalno vidljivostjo okolice. Tri različice sedežev: enosed, 2 sedeža ali nastavljiv sedež.
Nosilec opreme Holder S 100/130: Enostaven servisni dostop
Enostaven servisni dostop
Vsakodnevno servisiranje je možno brez odstranjevanja priključkov. Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Vrtljivi ali zložljivi stranski deli na desni in levi strani.
Specifikacije

Tehnični podatki

Pogon Dizel
Vozni pogon Pogon na vsa kolesa
Proizvodnja motorjev Deutz
Moč motorja (Kw) 95
Delovna prostornina (cm³) 3621
Cilinder 4
Emisijski razred STAGE V
Rezervoar za gorivo (l) 84
Hitrost vožnje (km/h) 40
Delovna hitrost (km/h) 20
Medkolesje (mm) 1827
Dovoljena skupna teža (Kg) 5500
Dovoljena skupna teža (opcija) (Kg) 6000
Teža brez dodatkov (Kg) 3100
Mere (D × Š × V) (mm) 3921 x 1360 x 2233

Oprema

  • Filter delcev
  • klimatska naprava
  • Gretje
  • Rotacijska luč
  • Uporaba skozi vse leto
Nosilec opreme Holder S 100/130
Nosilec opreme Holder S 100/130
Nosilec opreme Holder S 100/130

Video posnetki

Področja uporabe
  • Primeren za vzdrževanje vrta, zimsko službo, kot tudi za pometanje in čiščenje