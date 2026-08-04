Nosilec opreme Holder S 75
Robusten, močan in vsestranski: večnamenski nosilec priključkov Holder S 75 je prava sila – idealno komunalno vozilo za celoletno uporabo v najtežjih pogojih.
Ne glede na to, ali gre za zimsko službo ali vzdrževanje in namakanje zelenic, novi Holder S 75 za vas opravlja široko paleto nalog najvišje kakovosti. Njegovo zglobno krmiljenje zagotavlja maksimalno okretnost tudi v ozkih območjih ali na pločnikih. To omogoča agilno, natančno in smerno stabilno delo z odličnimi rezultati dela. Stalni štirikolesni pogon optimalno porazdeli moč motorja s 75 KM na vsa štiri kolesa in zagotavlja odličen oprijem. S širino prostora 1,31 metra (odvisno od pnevmatik) lahko komunalni nosilec priključkov zlahka doseže vsak kotiček svojega območja delovanja 365 dni v letu. Tudi najtežje operacije je mogoče enostavno nadzorovati iz udobne kabine.
Značilnosti in prednosti
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnjePrilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke.
Ergonomska in udobna kabinaOptimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami. 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje. Ergonomsko oblikovano delovno mesto.
Enostaven servisni dostopVsakodnevno servisiranje je možno brez odstranjevanja priključkov. Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Vrtljivi ali zložljivi stranski deli na desni in levi strani.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Deutz
|Moč motorja (Kw)
|55
|Delovna prostornina (cm³)
|3621
|Cilinder
|4
|Emisijski razred
|STAGE V
|Rezervoar za gorivo (l)
|84
|Hitrost vožnje (km/h)
|40
|Delovna hitrost (km/h)
|20
|Medkolesje (mm)
|1827
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|5500
|Teža brez dodatkov (Kg)
|3500
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3500
|Mere (D × Š × V) (mm)
|4000 x 1600 x 2300
Oprema
- Filter delcev
- klimatska naprava
- Gretje
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
Video posnetki
Področja uporabe
- Primeren za vzdrževanje vrta, zimsko službo, kot tudi za pometanje in čiščenje