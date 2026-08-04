Nosilec opreme Holder S 75

Robusten, močan in vsestranski: večnamenski nosilec priključkov Holder S 75 je prava sila – idealno komunalno vozilo za celoletno uporabo v najtežjih pogojih.

Ne glede na to, ali gre za zimsko službo ali vzdrževanje in namakanje zelenic, novi Holder S 75 za vas opravlja široko paleto nalog najvišje kakovosti. Njegovo zglobno krmiljenje zagotavlja maksimalno okretnost tudi v ozkih območjih ali na pločnikih. To omogoča agilno, natančno in smerno stabilno delo z odličnimi rezultati dela. Stalni štirikolesni pogon optimalno porazdeli moč motorja s 75 KM na vsa štiri kolesa in zagotavlja odličen oprijem. S širino prostora 1,31 metra (odvisno od pnevmatik) lahko komunalni nosilec priključkov zlahka doseže vsak kotiček svojega območja delovanja 365 dni v letu. Tudi najtežje operacije je mogoče enostavno nadzorovati iz udobne kabine.

Značilnosti in prednosti
Nosilec opreme Holder S 75: Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje
Prilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov. Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja. Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke.
Nosilec opreme Holder S 75: Ergonomska in udobna kabina
Ergonomska in udobna kabina
Optimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami. 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje. Ergonomsko oblikovano delovno mesto.
Nosilec opreme Holder S 75: Enostaven servisni dostop
Enostaven servisni dostop
Vsakodnevno servisiranje je možno brez odstranjevanja priključkov. Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem. Vrtljivi ali zložljivi stranski deli na desni in levi strani.
Specifikacije

Tehnični podatki

Pogon Dizel
Vozni pogon Pogon na vsa kolesa
Proizvodnja motorjev Deutz
Moč motorja (Kw) 55
Delovna prostornina (cm³) 3621
Cilinder 4
Emisijski razred STAGE V
Rezervoar za gorivo (l) 84
Hitrost vožnje (km/h) 40
Delovna hitrost (km/h) 20
Medkolesje (mm) 1827
Dovoljena skupna teža (Kg) 5500
Teža brez dodatkov (Kg) 3500
Teža vključno z embalažo (Kg) 3500
Mere (D × Š × V) (mm) 4000 x 1600 x 2300

Oprema

  • Filter delcev
  • klimatska naprava
  • Gretje
  • Rotacijska luč
  • Uporaba skozi vse leto
Nosilec opreme Holder S 75
Nosilec opreme Holder S 75
Nosilec opreme Holder S 75

Video posnetki

Področja uporabe
  • Primeren za vzdrževanje vrta, zimsko službo, kot tudi za pometanje in čiščenje