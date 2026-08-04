Ne glede na to, ali gre za zimsko službo ali vzdrževanje in namakanje zelenic, novi Holder S 75 za vas opravlja široko paleto nalog najvišje kakovosti. Njegovo zglobno krmiljenje zagotavlja maksimalno okretnost tudi v ozkih območjih ali na pločnikih. To omogoča agilno, natančno in smerno stabilno delo z odličnimi rezultati dela. Stalni štirikolesni pogon optimalno porazdeli moč motorja s 75 KM na vsa štiri kolesa in zagotavlja odličen oprijem. S širino prostora 1,31 metra (odvisno od pnevmatik) lahko komunalni nosilec priključkov zlahka doseže vsak kotiček svojega območja delovanja 365 dni v letu. Tudi najtežje operacije je mogoče enostavno nadzorovati iz udobne kabine.