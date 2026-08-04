Nosilec opreme MIC 35
Intuitivno upravljani nosilec MIC 35 s prefinjenim sistemom za hitro zamenjavo, udobno kabino z vsestransko vidljivostjo in motorjem, ki znatno zmanjšuje mejne vrednosti izpušnih plinov STAGE-V.
Zahvaljujoč najsodobnejši dizelski tehnologiji, direktnim vbrizgavanjem in filtri za delce z našim nosilcem MIC 35, delovne operacije v okoljskih območjih znotraj mesta niso problem. Njegov učinkovit motor z 35 konjskimi močmi jasno zmanjšuje stroge mejne vrednosti emisij STAGE V in se odlikuje z ekonomično učinkovitostjo. MIC 35 ima dobro premišljen splošni koncept, ki vas prepriča do potankosti. To trditev poudarjajo velika udobna kabina z vsestransko vidljivostjo in jasno urejenimi kontrolami, dostop do vseh orodij, povezanih z vzdrževanjem, in številne možnosti za nastavitev priključkov. Pripomočki s sprednjo montažo se enostavno namestijo s standardnim spojnim trikotnikom, zadnje priključke pa se brez napora namestijo s sistemom za hitro menjavo s hidravličnim nagibnim okvirjem. Sistem z več spojkami za hitro in brezkontaktno priključitev hidravlike, kot tudi različica motorja s 35 KM, ki ustreza standardu izpušnih plinov STAGE IIIA, so na voljo tudi kot dodatna oprema.
Značilnosti in prednosti
Varčen in okolju prijazen pogon
- Sistem direktnega vbrizgavanja in delcev s sistemom Common Rail zmanjšuje emisije izpušnih plinov pod raven emisij STAGE V.
- Za delovne naloge v mestnih okoljskih območjih.
- Nizka poraba goriva varuje okolje in znižuje obratovalne stroške.
Integrirani sistemi za hitro menjavo
- Montaža sprednjih priključkov preko standardnega spojnega trikotnika KAT.
- Zamenjava priključkov na zadnj strani s sistemom za hitro zamenjavo s hidravličnim nagibnim okvirjem.
- Izbirni sistem z več spojkami za hitro in brezkapljično priključitev hidravlike
Največje udobje pri delu
- Največja kabina v svojem razredu (prostornina zraka 1,45 m³), vsestranska vidljivost 360 °, ergonomska in pregledna.
- Dvostranska okna, predal za shranjevanje z zaklepanjem, možnost polnjenja USB, nosilec za steklenice.
Zelo enostavno vzdrževanje
- Visokokakovostne komponente omogočajo zelo dolge intervale vzdrževanja 500 ali 1000 ur.
- Dostop do vseh vzdrževalnih komponent je mogoč brez uporabe orodij, npr. preko pokrova motorja.
- Za čiščenje lahko hladilnik postavite v določen vzdrževalni položaj
Specifikacije
Tehnični podatki
|Pogon
|Dizel
|Vozni pogon
|Pogon na vsa kolesa
|Proizvodnja motorjev
|Yanmar
|Moč motorja (Kw)
|26
|Delovna prostornina (cm³)
|1642
|Cilinder
|3
|Emisijski razred
|STAGE V
|Rezervoar za gorivo (l)
|41
|Hitrost vožnje (km/h)
|25
|Delovna hitrost (km/h)
|25
|Medkolesje (in)
|1500
|Dovoljena skupna teža (Kg)
|2500
|Teža brez dodatkov (Kg)
|1374
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1374
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Oprema
- Filter delcev
- klimatska naprava
- Gretje
- Rotacijska luč
- Uporaba skozi vse leto
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