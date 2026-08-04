Zahvaljujoč najsodobnejši dizelski tehnologiji, direktnim vbrizgavanjem in filtri za delce z našim nosilcem MIC 35, delovne operacije v okoljskih območjih znotraj mesta niso problem. Njegov učinkovit motor z 35 konjskimi močmi jasno zmanjšuje stroge mejne vrednosti emisij STAGE V in se odlikuje z ekonomično učinkovitostjo. MIC 35 ima dobro premišljen splošni koncept, ki vas prepriča do potankosti. To trditev poudarjajo velika udobna kabina z vsestransko vidljivostjo in jasno urejenimi kontrolami, dostop do vseh orodij, povezanih z vzdrževanjem, in številne možnosti za nastavitev priključkov. Pripomočki s sprednjo montažo se enostavno namestijo s standardnim spojnim trikotnikom, zadnje priključke pa se brez napora namestijo s sistemom za hitro menjavo s hidravličnim nagibnim okvirjem. Sistem z več spojkami za hitro in brezkontaktno priključitev hidravlike, kot tudi različica motorja s 35 KM, ki ustreza standardu izpušnih plinov STAGE IIIA, so na voljo tudi kot dodatna oprema.