Nosilec opreme MIC 35

Intuitivno upravljani nosilec MIC 35 s prefinjenim sistemom za hitro zamenjavo, udobno kabino z vsestransko vidljivostjo in motorjem, ki znatno zmanjšuje mejne vrednosti izpušnih plinov STAGE-V.

Zahvaljujoč najsodobnejši dizelski tehnologiji, direktnim vbrizgavanjem in filtri za delce z našim nosilcem MIC 35, delovne operacije v okoljskih območjih znotraj mesta niso problem. Njegov učinkovit motor z 35 konjskimi močmi jasno zmanjšuje stroge mejne vrednosti emisij STAGE V in se odlikuje z ekonomično učinkovitostjo. MIC 35 ima dobro premišljen splošni koncept, ki vas prepriča do potankosti. To trditev poudarjajo velika udobna kabina z vsestransko vidljivostjo in jasno urejenimi kontrolami, dostop do vseh orodij, povezanih z vzdrževanjem, in številne možnosti za nastavitev priključkov. Pripomočki s sprednjo montažo se enostavno namestijo s standardnim spojnim trikotnikom, zadnje priključke pa se brez napora namestijo s sistemom za hitro menjavo s hidravličnim nagibnim okvirjem. Sistem z več spojkami za hitro in brezkontaktno priključitev hidravlike, kot tudi različica motorja s 35 KM, ki ustreza standardu izpušnih plinov STAGE IIIA, so na voljo tudi kot dodatna oprema.

Značilnosti in prednosti
Varčen in okolju prijazen pogon
  • Sistem direktnega vbrizgavanja in delcev s sistemom Common Rail zmanjšuje emisije izpušnih plinov pod raven emisij STAGE V.
  • Za delovne naloge v mestnih okoljskih območjih.
  • Nizka poraba goriva varuje okolje in znižuje obratovalne stroške.
Integrirani sistemi za hitro menjavo
  • Montaža sprednjih priključkov preko standardnega spojnega trikotnika KAT.
  • Zamenjava priključkov na zadnj strani s sistemom za hitro zamenjavo s hidravličnim nagibnim okvirjem.
  • Izbirni sistem z več spojkami za hitro in brezkapljično priključitev hidravlike
Največje udobje pri delu
  • Največja kabina v svojem razredu (prostornina zraka 1,45 m³), ​​vsestranska vidljivost 360 °, ergonomska in pregledna.
  • Dvostranska okna, predal za shranjevanje z zaklepanjem, možnost polnjenja USB, nosilec za steklenice.
Zelo enostavno vzdrževanje
  • Visokokakovostne komponente omogočajo zelo dolge intervale vzdrževanja 500 ali 1000 ur.
  • Dostop do vseh vzdrževalnih komponent je mogoč brez uporabe orodij, npr. preko pokrova motorja.
  • Za čiščenje lahko hladilnik postavite v določen vzdrževalni položaj
Specifikacije

Tehnični podatki

Pogon Dizel
Vozni pogon Pogon na vsa kolesa
Proizvodnja motorjev Yanmar
Moč motorja (Kw) 26
Delovna prostornina (cm³) 1642
Cilinder 3
Emisijski razred STAGE V
Rezervoar za gorivo (l) 41
Hitrost vožnje (km/h) 25
Delovna hitrost (km/h) 25
Medkolesje (in) 1500
Dovoljena skupna teža (Kg) 2500
Teža brez dodatkov (Kg) 1374
Teža vključno z embalažo (Kg) 1374
Mere (D × Š × V) (mm) 3750 x 1075 x 1980

Oprema

  • Filter delcev
  • klimatska naprava
  • Gretje
  • Rotacijska luč
  • Uporaba skozi vse leto
Nosilec opreme MIC 35
Nosilec opreme MIC 35
Nosilec opreme MIC 35
Nosilec opreme MIC 35

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