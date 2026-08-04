Nosilec opreme MIC 42

Nosilec MIC 42 je opremljen s sistemom za hitro menjavo, udobno kabino z vsestranskim pogledom, intuitivnim konceptom upravljanja in motorjem, ki že presega minimalne zahteve STAGE V.

Sodobna dizelska tehnologija z ekonomičnim direktnim vbrizgavanjem in dizelskim filtrom za trdne delce zniža vrednosti izpušnih plinov 42-konjskega motorja naše opreme MIC 42 precej pod mejnimi vrednostmi emisij STAGE V. Stroj je zato primeren ne samo za uporabo v mestnih okoljskih območjih, temveč dosega izjemno visoke učinkovitosti tudi pri ostalih aplikacijah. K temu prispevajo tudi visokokakovostni sestavni deli, ki omogočajo zelo dolge intervale vzdrževanja 500 ali 1000 ur. Dostop brez orodja do vseh področij za vzdževanje in številne možnosti povezovanja orodij so prav tako del razvite celovite zasnove . Na primer, sprednje vgrajene naprave se nastavijo s standardnim spojnim trikotnikom KAT 0, medtem ko se priključki na zadnji strani zamenjajo brez napora, zahvaljujoč sistemu za hitro menjavo z uporabo hidravličnega nagibnega okvirja. Dodatni sistem z več spojkami zagotavlja hitro in brezhibno priključitev hidravlike. Upravljalec ima tudi zelo veliko kabino z jasno razporejenimi kontrolami in številne druge uporabne podrobnosti, kot je predal za shranjevanje, ki ga je mogoče zakleniti.

Značilnosti in prednosti
Nosilec opreme MIC 42: Varčen in okolju prijazen pogon
Varčen in okolju prijazen pogon
Direktno vbrizgavanje in dizelski filtri za trdne delce znižujejo raven emisij pod stopnjo emisij STAGE V. t Za delovne naloge v mestnih okoljskih območjih. Nizka poraba goriva varuje okolje in znižuje obratovalne stroške.
Nosilec opreme MIC 42: Integrirani sistemi za hitro menjavo
Integrirani sistemi za hitro menjavo
Montaža sprednjih priključkov preko standardnega spojnega trikotnika KAT. Zamenjava priključkov na zadnj strani s sistemom za hitro zamenjavo s hidravličnim nagibnim okvirjem. Izbirni sistem z več spojkami za hitro in brezkapljično priključitev hidravlike
Nosilec opreme MIC 42: Največje udobje pri delu
Največje udobje pri delu
Največja kabina v svojem razredu (prostornina zraka 1,45 m³), ​​vsestranska vidljivost 360 °, ergonomska in pregledna. Dvostranska okna, predal za shranjevanje z zaklepanjem, možnost polnjenja USB, nosilec za steklenice.
Zelo enostavno vzdrževanje
  • Visokokakovostne komponente omogočajo zelo dolge intervale vzdrževanja do 500 ur.
  • Dostop do vseh vzdrževalnih komponent je mogoč brez uporabe orodij, npr. preko pokrova motorja.
  • Za čiščenje lahko hladilnik postavite v določen vzdrževalni položaj
Specifikacije

Tehnični podatki

Pogon Dizel
Vozni pogon Pogon na vsa kolesa
Proizvodnja motorjev Yanmar
Moč motorja (Kw) 32
Delovna prostornina (cm³) 1568
Cilinder 3
Emisijski razred STAGE V
Rezervoar za gorivo (l) 41
Hitrost vožnje (km/h) 25
Delovna hitrost (km/h) 25
Medkolesje (mm) 1500
Dovoljena skupna teža (Kg) 2500
Teža brez dodatkov (Kg) 1400
Teža vključno z embalažo (Kg) 1400
Mere (D × Š × V) (mm) 3200 x 1400 x 2230

Oprema

  • Filter delcev
  • klimatska naprava
  • Gretje
  • Rotacijska luč
  • Uporaba skozi vse leto
Nosilec opreme MIC 42
Nosilec opreme MIC 42
Nosilec opreme MIC 42
Nosilec opreme MIC 42

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