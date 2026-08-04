Sodobna dizelska tehnologija z ekonomičnim direktnim vbrizgavanjem in dizelskim filtrom za trdne delce zniža vrednosti izpušnih plinov 42-konjskega motorja naše opreme MIC 42 precej pod mejnimi vrednostmi emisij STAGE V. Stroj je zato primeren ne samo za uporabo v mestnih okoljskih območjih, temveč dosega izjemno visoke učinkovitosti tudi pri ostalih aplikacijah. K temu prispevajo tudi visokokakovostni sestavni deli, ki omogočajo zelo dolge intervale vzdrževanja 500 ali 1000 ur. Dostop brez orodja do vseh področij za vzdževanje in številne možnosti povezovanja orodij so prav tako del razvite celovite zasnove . Na primer, sprednje vgrajene naprave se nastavijo s standardnim spojnim trikotnikom KAT 0, medtem ko se priključki na zadnji strani zamenjajo brez napora, zahvaljujoč sistemu za hitro menjavo z uporabo hidravličnega nagibnega okvirja. Dodatni sistem z več spojkami zagotavlja hitro in brezhibno priključitev hidravlike. Upravljalec ima tudi zelo veliko kabino z jasno razporejenimi kontrolami in številne druge uporabne podrobnosti, kot je predal za shranjevanje, ki ga je mogoče zakleniti.