Močan, ekonomičen in okolju prijazen: naš akumulatorski puhalnik listja LB 930/36 Bp Pack je vsestransko prepričljiv. V zelo kratkem času odstrani listje, ostanke odpadkov in drugo umazanijo – zlasti na težko dostopnih mestih. Zaradi tihega delovanja ga lahko brez težav uporabljate tudi na območjih z omejitvami hrupa, na primer v stanovanjskih soseskah, v bližini šol, bolnišnic, ali celo ponoči. Poleg tega ne oddaja škodljivih ali drugih snovi, ki bi lahko škodovale podnebju. Delo z njim je zelo udobno, prepriča pa tudi z zelo nizkimi obratovalnimi in vzdrževalnimi stroški.