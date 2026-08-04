Uporabniku prijazen parni sesalnik SGV 8/5 Classic ponuja odlično vrednost za denar in impresivno učinkovitost čiščenja. Čiščenje je okolju prijazno, če se izvaja brez kemikalij in z visokim pritiskom pare (8 barov), temperatura tople vode cca. 70 °C in tristopenjski nadzor pretoka pare. Stroj je izjemno preprost in priročen za upravljanje z vrtljivim stikalom EASY Operation, s katerim lahko izberete tri načine delovanja s paro/vakuumom. Z uporabo ergonomske parne/sesalne pištole lahko med delovanjem krmilite pretok pare, funkcijo izpiranja in funkcijo vakuuma iz samega stroja za dodatno hitrost in prilagodljivost. Uporabnik lahko vedno vidi stanje delovanja ali morebitne napake preko barvnega LED zaslona. Da je obsežen nabor pripomočkov vedno pri roki, so ti shranjeni na samem stroju, zaščiteni pred umazanijo.