Parni sesalnik SGV 8/5 Classic
SGV 8/5 Classic omogoča čiščenje s paro in mokro sesanje ter ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo ter odlično učinkovitost čiščenja in robustno konstrukcijo.
Uporabniku prijazen parni sesalnik SGV 8/5 Classic ponuja odlično vrednost za denar in impresivno učinkovitost čiščenja. Čiščenje je okolju prijazno, če se izvaja brez kemikalij in z visokim pritiskom pare (8 barov), temperatura tople vode cca. 70 °C in tristopenjski nadzor pretoka pare. Stroj je izjemno preprost in priročen za upravljanje z vrtljivim stikalom EASY Operation, s katerim lahko izberete tri načine delovanja s paro/vakuumom. Z uporabo ergonomske parne/sesalne pištole lahko med delovanjem krmilite pretok pare, funkcijo izpiranja in funkcijo vakuuma iz samega stroja za dodatno hitrost in prilagodljivost. Uporabnik lahko vedno vidi stanje delovanja ali morebitne napake preko barvnega LED zaslona. Da je obsežen nabor pripomočkov vedno pri roki, so ti shranjeni na samem stroju, zaščiteni pred umazanijo.
Značilnosti in prednosti
Trajnostna in izjemna učinkovitost čiščenjaUltra visok tlak pare (8 barov), temperatura tople vode pribl. 70 °C in odlično sesalno močjo. Enostavno, hitro, učinkovito in brez uporabe kemikalij odstrani najtrdovratnejšo umazanijo. Trpežna, robustna in zato zelo ekonomična naprava.
EASY Operation vrtljivo stikalo s tremi načini delovanjaUporabniku zelo prijazen zaradi lahko berljivih simbolov. Brez izgubljanja časa. Stikalo za vklop/izklop in čiščenje s paro/mokro sesanje. Izpiranje s hladno vodo: Močno umazane površine predhodno sperite s hladno vodo.
Parna/sesalna cev s parno/sesalno pištoloIzjemno uporabniku prijazno vrtljivo in tlačno stikalo za upravljanje različnih funkcij. Ponuja tristopenjsko regulacijo pretoka pare, delovanje s hladno in toplo vodo ter hkratno sesanje. Prihranek časa: način je mogoče prilagoditi med delovanjem. Postopek čiščenja ni treba prekiniti.
Stanje delovanja prikazano na LED zaslonu
- Indikatorska lučka za "Pripravljenost za delovanje" in "Ogrevanje vklopljeno" za dovod tople vode.
- Indikatorska lučka za "Rezervoar za svežo vodo je prazen" ali "Rezervoar za umazano vodo je poln".
- Indikatorska lučka za "Servis" ali "Napaka".
Tristopenjski nadzor pretoka pare
- Lahka para (stopnja I) za manjšo umazanost.
- Srednja para (stopnja II) za povprečno umazanost.
- Močna para (stopnja III) za trdovratno umazanijo.
Vgrajeno shranjevanje pribora
- Dodatki kot so šobe ali okrogle krtače, so vedno pri roki.
- Vsi dodatki so med transportom čisti in varni.
- Napajalni kabel je varno shranjen na zadnji strani enote za transport.
Obsežen obseg dodatne opreme je vključen v obseg dobave
- 300 mm šoba za tla s krtačnimi trakovi in vstavkom za strgalo.
- 150 mm ročna šoba s krtačnimi trakovi in vložkom strgala.
- Šoba za reže, šoba s točkovnim curkom in tri različne okrogle krtače.
Ergonomičen in enostaven za transport
- Ko nalagate stroj, ga držite za vdolbine in potisni ročaj.
- Pri transportu na daljše razdalje povlecite stroj za seboj za potisni ročaj.
- Veliki transportni zvitki olajšajo transport tudi po stopnicah navzgor ali navzdol.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Parni tlak (bar)
|max. 8
|Izhod za ogrevanje (W)
|3000
|Čas ogrevanja (min)
|7
|Temperatura v kotlu (°C)
|max. 173
|Temperatura vroče vode (°C)
|70 - 173
|Rezervoar za svežo vodo (l)
|5,6
|Rezervoar za umazano vodo (l)
|5
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 50
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|39
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|50,874
|Mere (D × Š × V) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Stikalo za vklop/izklop, način hladne vode/sesanja, način para/vroča voda/hladna voda/sesanje.
Obseg dobave
- Količina parnih cevi: 2 Kos(i)
- Parno-sesalne cevi: 2 Kos(i), 505 mm
- Talna šoba: 300 mm
- Parna/sesalna cev s parno/sesalno pištolo: 4 m
- Gumijasti trak ročne šobe: 150 mm
- Gumijasti trak za talno šobo: 300 mm
- Ročna šoba: 150 mm
- Podrobna šoba/adapter za špranjo šobo: 185 mm
- Podaljšek za točkovno šobo: 140 mm
- Okrogla krtača, nerjaveče jeklo: 1 Kos(i)
- Okrogla krtača, medenina: 1 Kos(i)
- Mali okrogli čopič, Pekalon (črn): 1 Kos(i)
- Potisni lok
- Shranjevanje dodatne opreme (odstranljivo)
Oprema
- Rezervoar: odstranljiva in jo je mogoče ponovno napolniti, kadar koli je to potrebno
- Ohišje: Nerjaveče jeklo
- Integrirano shranjevanje kabla
- LED indikator
- Enostavno upravljanje vrtljivega stikala: s tremi načini delovanja
- Nastavitev količine pare: na ročaju (tristopenjski)
- Varnostna ključavnica na parni pištoli
Video posnetki
Področja uporabe
- Trdovratna umazanija, madeži in maščoba
- Stenske ploščice, keramične talne obloge in druge trde površine
- Okovje, delovne površine in površine iz nerjavečega jekla
- Okenska stekla, steklena vrata, steklene površine in ogledala
- Tkanine in oblazinjeno pohištvo
- Čiščenje notranjosti vozila
Dodatna oprema
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