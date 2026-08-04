Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc

Kompakten mobilni odsesavalec ID 130/22 Z22 Afc z motoriziranim stresanjem filtra za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Pogon na navor.

Mobilna industrijska naprava za odsesavanje prahu ID 130/22 Z22 Afc z vrtilnim momentom z nazivno vhodno močjo 2,2 kW in filtrirnim sistemom razreda M je zasnovana za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Učinkovito čiščenje trpežnega in kompaktnega filtra je doseženo z električnim stresalnim mehanizmom. Sesalnik prahu ima zmogljiv, energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki, zasnovan za neprekinjeno delovanje v treh izmenah. Poleg robustne zasnove, ki je prijazna za vzdrževanje, izpolnjuje ključne zahteve za težke industrijske aplikacije. Složni voziček omogoča preprosto in ergonomsko izpraznitev 170 l posode brez odstranitve pogonske glave. Zahvaljujoč PE vreči z integriranim pritrdilnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na stroju je mogoče odpadke izprazniti brez prahu in varno.

Značilnosti in prednosti
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc: Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc: Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc: Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom. Varno odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Prostornina posode (l) 170
Nazivna poraba moči (Kw) 2,2
Vrsta prevzema Električen
Površina filtra (m²) 9
Nominalna širina priključka DN 140
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 75
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 174
Teža vključno z embalažo (Kg) 175
Mere (D × Š × V) (mm) 1170 x 780 x 1580

Oprema

  • Filter: Kartušni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za velike količine finih ostružkov in zdravju škodljivega prahu (mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu ≥ 0,1 mg/m³)
  • Primerno za uporabo v ATEX coni 22
Dodatna oprema