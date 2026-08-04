Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 Afc
Kompakten mobilni odsesavalec ID 130/22 Z22 Afc z motoriziranim stresanjem filtra za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Pogon na navor.
Mobilna industrijska naprava za odsesavanje prahu ID 130/22 Z22 Afc z vrtilnim momentom z nazivno vhodno močjo 2,2 kW in filtrirnim sistemom razreda M je zasnovana za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Učinkovito čiščenje trpežnega in kompaktnega filtra je doseženo z električnim stresalnim mehanizmom. Sesalnik prahu ima zmogljiv, energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki, zasnovan za neprekinjeno delovanje v treh izmenah. Poleg robustne zasnove, ki je prijazna za vzdrževanje, izpolnjuje ključne zahteve za težke industrijske aplikacije. Složni voziček omogoča preprosto in ergonomsko izpraznitev 170 l posode brez odstranitve pogonske glave. Zahvaljujoč PE vreči z integriranim pritrdilnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na stroju je mogoče odpadke izprazniti brez prahu in varno.
Značilnosti in prednosti
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri deluFiltrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstranitiPodvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snoviPraznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom. Varno odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Prostornina posode (l)
|170
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|9
|Nominalna širina priključka
|DN 140
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|75
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|174
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|175
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Oprema
- Filter: Kartušni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Za velike količine finih ostružkov in zdravju škodljivega prahu (mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu ≥ 0,1 mg/m³)
- Primerno za uporabo v ATEX coni 22