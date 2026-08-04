Mobilna industrijska naprava za odsesavanje prahu ID 130/22 Z22 Afc z vrtilnim momentom z nazivno vhodno močjo 2,2 kW in filtrirnim sistemom razreda M je zasnovana za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Učinkovito čiščenje trpežnega in kompaktnega filtra je doseženo z električnim stresalnim mehanizmom. Sesalnik prahu ima zmogljiv, energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki, zasnovan za neprekinjeno delovanje v treh izmenah. Poleg robustne zasnove, ki je prijazna za vzdrževanje, izpolnjuje ključne zahteve za težke industrijske aplikacije. Složni voziček omogoča preprosto in ergonomsko izpraznitev 170 l posode brez odstranitve pogonske glave. Zahvaljujoč PE vreči z integriranim pritrdilnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na stroju je mogoče odpadke izprazniti brez prahu in varno.