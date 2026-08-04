Mobilni industrijski odpraševalnik ID 130/22, zasnovan za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL > 0,1 mg/m³), kot tudi za uporabo v eksplozivnih okoljih cone 22, navduši v težkih industrijskih aplikacijah. Njegov zmogljiv in energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki omogoča tudi neprekinjeno delovanje v triizmenskem sistemu. Momentni in mobilni odpraševalnik z nazivno vhodno močjo 2,2 kW ima filtrirni sistem razreda M, vgrajen mehanski stresalnik filtra in 170-litrsko posodo. To je mogoče enostavno izprazniti zahvaljujoč odstavnemu vozičku in tudi ergonomsko, ne da bi morali odstraniti pogonsko glavo. PE vreča z integriranim pritrdilnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na odpraševalniku zagotavlja praznjenje brez prahu in varno odstranjevanje sesalnega materiala.