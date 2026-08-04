Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 z roko

Odpraševalnik ID 130/22 Z22 z roko, primeren za uporabo v coni 22. Za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilni, na navor, robusten.

Mobilni industrijski odpraševalnik ID 130/22, zasnovan za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL > 0,1 mg/m³), kot tudi za uporabo v eksplozivnih okoljih cone 22, navduši v težkih industrijskih aplikacijah. Njegov zmogljiv in energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki omogoča tudi neprekinjeno delovanje v triizmenskem sistemu. Momentni in mobilni odpraševalnik z nazivno vhodno močjo 2,2 kW ima filtrirni sistem razreda M, vgrajen mehanski stresalnik filtra in 170-litrsko posodo. To je mogoče enostavno izprazniti zahvaljujoč odstavnemu vozičku in tudi ergonomsko, ne da bi morali odstraniti pogonsko glavo. PE vreča z integriranim pritrdilnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na odpraševalniku zagotavlja praznjenje brez prahu in varno odstranjevanje sesalnega materiala.

Značilnosti in prednosti
Opremljen z vzdržljivim kartušnim filtrom
  • Daljša življenjska doba, manj potrebnega vzdrževanja in nižji stroški
  • Zelo učinkovito čiščenje filtra zaradi ojačevalne mrežice v žepkih filtra
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
  • Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
  • Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
  • Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom.
  • Varno odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 369 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 25 / 2,5
Prostornina posode (l) 170
Nazivna poraba moči (Kw) 2,2
Vrsta prevzema Električen
Površina filtra (m²) 9
Nominalna širina priključka DN 140
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 72
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 187
Teža vključno z embalažo (Kg) 187,559
Mere (D × Š × V) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 z roko
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 z roko
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 z roko
Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 z roko

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za velike količine finih ostružkov in zdravju škodljivega prahu (mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu ≥ 0,1 mg/m³)
  • Primerno za uporabo v ATEX coni 22
Dodatna oprema