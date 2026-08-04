Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 Z22 z roko
Odpraševalnik ID 130/22 Z22 z roko, primeren za uporabo v coni 22. Za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL > 0,1 mg/m³). Mobilni, na navor, robusten.
Mobilni industrijski odpraševalnik ID 130/22, zasnovan za sesanje velikih količin finih ostružkov in nevarnega prahu (OEL > 0,1 mg/m³), kot tudi za uporabo v eksplozivnih okoljih cone 22, navduši v težkih industrijskih aplikacijah. Njegov zmogljiv in energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki omogoča tudi neprekinjeno delovanje v triizmenskem sistemu. Momentni in mobilni odpraševalnik z nazivno vhodno močjo 2,2 kW ima filtrirni sistem razreda M, vgrajen mehanski stresalnik filtra in 170-litrsko posodo. To je mogoče enostavno izprazniti zahvaljujoč odstavnemu vozičku in tudi ergonomsko, ne da bi morali odstraniti pogonsko glavo. PE vreča z integriranim pritrdilnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na odpraševalniku zagotavlja praznjenje brez prahu in varno odstranjevanje sesalnega materiala.
Značilnosti in prednosti
Opremljen z vzdržljivim kartušnim filtrom
- Daljša življenjska doba, manj potrebnega vzdrževanja in nižji stroški
- Zelo učinkovito čiščenje filtra zaradi ojačevalne mrežice v žepkih filtra
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
- Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
- Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
- Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom.
- Varno odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|369 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|25 / 2,5
|Prostornina posode (l)
|170
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|9
|Nominalna širina priključka
|DN 140
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|187
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|187,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Področja uporabe
- Za velike količine finih ostružkov in zdravju škodljivega prahu (mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu ≥ 0,1 mg/m³)
- Primerno za uporabo v ATEX coni 22