Naša odpraševalna naprava ID 90/30 Afc Z22 deluje brez težav tudi v eksplozijsko ogroženih področjih. Ta izvedba ima za razliko od sestrskega modela RE 9/30 dodaten nadzor smeri vrtenja, optični opozorilni signal in pripadajoče krmiljenje, zato je odobrena za uporabo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Naprava, ki deluje izjemno varčno in tiho (64 dB[A]), je primerna za večizmensko obratovanje ter prepriča pri neprekinjenem odsesavanju lebdečih in naloženih prahov na strojih ali proizvodnih linijah. Visokoučinkovito radialno puhalo (IE3) ustvarja konstantno velik volumski pretok zraka približno 900 m³/h. V kombinaciji z glavnim filtrom razreda prahu M, ki se ponaša z 3,2 m² površine, je zajamčeno dolgotrajno delovanje tudi pri velikih količinah prahu. Čiščenje filtra poteka samodejno z električnim stresanjem.