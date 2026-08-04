Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22
Tiha (64 dB[A]) odpraševalna naprava ID 90/30 Afc Z22 je primerna za varno odsesavanje velikih količin prahu, kakor tudi za uporabo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Z električnim stresanjem filtra.
Naša odpraševalna naprava ID 90/30 Afc Z22 deluje brez težav tudi v eksplozijsko ogroženih področjih. Ta izvedba ima za razliko od sestrskega modela RE 9/30 dodaten nadzor smeri vrtenja, optični opozorilni signal in pripadajoče krmiljenje, zato je odobrena za uporabo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Naprava, ki deluje izjemno varčno in tiho (64 dB[A]), je primerna za večizmensko obratovanje ter prepriča pri neprekinjenem odsesavanju lebdečih in naloženih prahov na strojih ali proizvodnih linijah. Visokoučinkovito radialno puhalo (IE3) ustvarja konstantno velik volumski pretok zraka približno 900 m³/h. V kombinaciji z glavnim filtrom razreda prahu M, ki se ponaša z 3,2 m² površine, je zajamčeno dolgotrajno delovanje tudi pri velikih količinah prahu. Čiščenje filtra poteka samodejno z električnim stresanjem.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenjeVišja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo. Učinkovito in udobno čiščenje filtra za konstantno visoko moč sesanja.
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstranitiPodvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PEPraznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka. Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Udobno čiščenje filtra s stresalnim elektromotorjem
- Učinkovito in udobno čiščenje filtra za konstantno moč sesanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vakuum (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Kovina
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|3,2
|Nominalna širina priključka
|DN 120
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|314
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|301,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Oprema
- Filter: Žepni filter
- Vključeni dodatki: ne
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