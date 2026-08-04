Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22

Tiha (64 dB[A]) odpraševalna naprava ID 90/30 Afc Z22 je primerna za varno odsesavanje velikih količin prahu, kakor tudi za uporabo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Z električnim stresanjem filtra.

Naša odpraševalna naprava ID 90/30 Afc Z22 deluje brez težav tudi v eksplozijsko ogroženih področjih. Ta izvedba ima za razliko od sestrskega modela RE 9/30 dodaten nadzor smeri vrtenja, optični opozorilni signal in pripadajoče krmiljenje, zato je odobrena za uporabo v coni eksplozijske nevarnosti 22. Naprava, ki deluje izjemno varčno in tiho (64 dB[A]), je primerna za večizmensko obratovanje ter prepriča pri neprekinjenem odsesavanju lebdečih in naloženih prahov na strojih ali proizvodnih linijah. Visokoučinkovito radialno puhalo (IE3) ustvarja konstantno velik volumski pretok zraka približno 900 m³/h. V kombinaciji z glavnim filtrom razreda prahu M, ki se ponaša z 3,2 m² površine, je zajamčeno dolgotrajno delovanje tudi pri velikih količinah prahu. Čiščenje filtra poteka samodejno z električnim stresanjem.

Značilnosti in prednosti
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22: Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenje
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenje
Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo. Učinkovito in udobno čiščenje filtra za konstantno visoko moč sesanja.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22: Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22: Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka. Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Udobno čiščenje filtra s stresalnim elektromotorjem
  • Učinkovito in udobno čiščenje filtra za konstantno moč sesanja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 250 / 900
Vakuum (mbar/kPa) 48 / 4,8
Prostornina posode (l) 100
Material posode Kovina
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Površina filtra (m²) 3,2
Nominalna širina priključka DN 120
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 64
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 314
Teža vključno z embalažo (Kg) 301,862
Mere (D × Š × V) (mm) 1497 x 800 x 1690

Oprema

  • Filter: Žepni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30 Afc Z22

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