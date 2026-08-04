Sistem za odsesavanje prahu ID 130/22 z roko ima zmogljiv in energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki, ki je zasnovan tudi za neprekinjeno triizmensko delovanje. Mobilni sistem z vrtilnim momentom z nazivno vhodno močjo 2,2 kW in filtrirnim sistemom za prah razreda M je zasnovan za sesanje velikih količin finih ostružkov in prahu, ki so zdravju nevarni (OEL > 0,1 mg/m³). Njegova robustna in servisu prijazna zasnova izpolnjuje ključne zahteve za težke industrijske aplikacije. Ročni stresalni mehanizem učinkovito očisti dolgotrajni kompaktni filter, medtem ko je 170-litrski zbirni rezervoar mogoče enostavno in ergonomsko izprazniti, ne da bi morali odstraniti pogonsko glavo prek odstavnega vozička. PE vreča z integriranim zapiralnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na stroju zagotavlja praznjenje brez prahu in varno odstranjevanje sesalnega medija. Na zahtevo je možno vključiti tudi različne mehanizme za zaščito pred prenapolnjenostjo. Sistem je mogoče razširiti tudi tako, da vključuje več sesalnih točk, področje uporabe pa je mogoče razširiti na razred prahu H.