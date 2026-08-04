Industrijski odstranjevalec prahu ID 130/22 z roko
Mobilni sistem za odsesavanje prahu ID 130/22 je primeren za sesanje velikih količin finih ostružkov in prahu, ki so zdravju nevarni (OEL > 0,1 mg/m³). Ima servisu prijazen dizajn.
Sistem za odsesavanje prahu ID 130/22 z roko ima zmogljiv in energetsko učinkovit (IE2) radialni kompresor z velikimi volumskimi pretoki, ki je zasnovan tudi za neprekinjeno triizmensko delovanje. Mobilni sistem z vrtilnim momentom z nazivno vhodno močjo 2,2 kW in filtrirnim sistemom za prah razreda M je zasnovan za sesanje velikih količin finih ostružkov in prahu, ki so zdravju nevarni (OEL > 0,1 mg/m³). Njegova robustna in servisu prijazna zasnova izpolnjuje ključne zahteve za težke industrijske aplikacije. Ročni stresalni mehanizem učinkovito očisti dolgotrajni kompaktni filter, medtem ko je 170-litrski zbirni rezervoar mogoče enostavno in ergonomsko izprazniti, ne da bi morali odstraniti pogonsko glavo prek odstavnega vozička. PE vreča z integriranim zapiralnim mehanizmom in cevjo za kompenzacijo tlaka na stroju zagotavlja praznjenje brez prahu in varno odstranjevanje sesalnega medija. Na zahtevo je možno vključiti tudi različne mehanizme za zaščito pred prenapolnjenostjo. Sistem je mogoče razširiti tudi tako, da vključuje več sesalnih točk, področje uporabe pa je mogoče razširiti na razred prahu H.
Značilnosti in prednosti
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri deluFiltrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstranitiPodvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snoviPraznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom. Preprosto odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Prostornina posode (l)
|170
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,2
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|9
|Nominalna širina priključka
|DN 140
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|75
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|182
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|182,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1170 x 780 x 1580
Video posnetki
Področja uporabe
- Za sesanje velikih količin zdravju škodljivega prahu (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³)
- Za sesanje večjih količin finih odrezkov in prahu