Stacionarna in tiha odpraševalna naprava ID 265/55 Afc je projektirana za sesanje večjih količin prahu, drobnih odrezkov in zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³). Ta naprava na trifazni tok z nazivno močjo 5,5 kW in filtrirnim sistemom razreda prahu M ima zmogljiv in energijsko učinkovit (IE3) radialni kompresor za velik volumski pretok in motor, ki se malo obrablja in ni zahteven za vzdrževanje. Z robustno konstrukcijo, ki omogoča preprosto vzdrževanje, in primernostjo za neprekinjeno obratovanje v treh izmenah izpolnjuje glavne zahteve za uporabo v težavnem industrijskem okolju. Stresalni elektromotor zagotavlja učinkovito čiščenje vzdržljivega in pralnega žepkastega filtra. 50-litrska nagibna zbiralna posoda ima okence za nadzor napolnjenosti in se prazni s pomočjo ergonomskega podvozja brez potrebe po odstranitvi glave pogona. Vrečka iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom skrbi za praznjenje brez prašenja in varno odstranjevanje posesanega materiala. Po naročilu je možna razširitev področja uporabe na razred prahu H in cono 22, kakor tudi uporaba na več vzporednih sesalnih mestih.