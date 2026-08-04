Industrijski odstranjevalec prahu ID 265/55 Afc
Mobilna odpraševalna naprava ID 265/55 Afc na trifazni tok za sesanje srednjih količin prahu, drobnih odrezkov in škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³).
Stacionarna in tiha odpraševalna naprava ID 265/55 Afc je projektirana za sesanje večjih količin prahu, drobnih odrezkov in zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³). Ta naprava na trifazni tok z nazivno močjo 5,5 kW in filtrirnim sistemom razreda prahu M ima zmogljiv in energijsko učinkovit (IE3) radialni kompresor za velik volumski pretok in motor, ki se malo obrablja in ni zahteven za vzdrževanje. Z robustno konstrukcijo, ki omogoča preprosto vzdrževanje, in primernostjo za neprekinjeno obratovanje v treh izmenah izpolnjuje glavne zahteve za uporabo v težavnem industrijskem okolju. Stresalni elektromotor zagotavlja učinkovito čiščenje vzdržljivega in pralnega žepkastega filtra. 50-litrska nagibna zbiralna posoda ima okence za nadzor napolnjenosti in se prazni s pomočjo ergonomskega podvozja brez potrebe po odstranitvi glave pogona. Vrečka iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom skrbi za praznjenje brez prašenja in varno odstranjevanje posesanega materiala. Po naročilu je možna razširitev področja uporabe na razred prahu H in cono 22, kakor tudi uporaba na več vzporednih sesalnih mestih.
Značilnosti in prednosti
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri deluFiltrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstranitiPodvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenjeNeprekinjeno sesanje z veliko močjo brez upada učinkovitosti filtriranja. Varjeni šivi jamčijo za dolgo življenjsko dobo žepkastega filtra. Za učinkovito in udobno čiščenje filtra in konstantno moč sesanja.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
- Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom.
- Preprosto odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Vakuum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Prostornina posode (l)
|50
|Material posode
|Kovina
|Nazivna poraba moči (Kw)
|5,5
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 175
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|370
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|469
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Oprema
- Filter: Žepni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Za sesanje velikih količin zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³)
- Za sesanje večjih količin finih odrezkov in prahu