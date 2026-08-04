Industrijski odstranjevalec prahu ID 265/55 Afc

Mobilna odpraševalna naprava ID 265/55 Afc na trifazni tok za sesanje srednjih količin prahu, drobnih odrezkov in škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³).

Stacionarna in tiha odpraševalna naprava ID 265/55 Afc je projektirana za sesanje večjih količin prahu, drobnih odrezkov in zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³). Ta naprava na trifazni tok z nazivno močjo 5,5 kW in filtrirnim sistemom razreda prahu M ima zmogljiv in energijsko učinkovit (IE3) radialni kompresor za velik volumski pretok in motor, ki se malo obrablja in ni zahteven za vzdrževanje. Z robustno konstrukcijo, ki omogoča preprosto vzdrževanje, in primernostjo za neprekinjeno obratovanje v treh izmenah izpolnjuje glavne zahteve za uporabo v težavnem industrijskem okolju. Stresalni elektromotor zagotavlja učinkovito čiščenje vzdržljivega in pralnega žepkastega filtra. 50-litrska nagibna zbiralna posoda ima okence za nadzor napolnjenosti in se prazni s pomočjo ergonomskega podvozja brez potrebe po odstranitvi glave pogona. Vrečka iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom skrbi za praznjenje brez prašenja in varno odstranjevanje posesanega materiala. Po naročilu je možna razširitev področja uporabe na razred prahu H in cono 22, kakor tudi uporaba na več vzporednih sesalnih mestih.

Značilnosti in prednosti
Industrijski odstranjevalec prahu ID 265/55 Afc: Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 265/55 Afc: Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 265/55 Afc: Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenje
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenje
Neprekinjeno sesanje z veliko močjo brez upada učinkovitosti filtriranja. Varjeni šivi jamčijo za dolgo življenjsko dobo žepkastega filtra. Za učinkovito in udobno čiščenje filtra in konstantno moč sesanja.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
  • Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom.
  • Preprosto odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 738 / 2655
Vakuum (mbar/kPa) 47 / 4,7
Prostornina posode (l) 50
Material posode Kovina
Nazivna poraba moči (Kw) 5,5
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 175
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 68
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 370
Teža vključno z embalažo (Kg) 469
Mere (D × Š × V) (mm) 1086 x 1363 x 2667

Oprema

  • Filter: Žepni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski odstranjevalec prahu ID 265/55 Afc
Industrijski odstranjevalec prahu ID 265/55 Afc

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za sesanje velikih količin zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³)
  • Za sesanje večjih količin finih odrezkov in prahu
Dodatna oprema