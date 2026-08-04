Industrijski odstranjevalec prahu ID 30/30 Afc

Odpraševalnik ID 30/30 Afc je mobilna naprava za varno odstranjevanje trdovratnega prahu in odrezkov na obdelovalnih strojih. Za to skrbi visokotlačni kompresor.

ID 30/30 Afc: mobilni odpraševalnik za industrijske obdelovalne stroje. Z visokotlačnim kompresorjem, ki zanesljivo odstrani tudi problematičen prah in odrezke, ki so nagnjeni k sprijemanju. Za dolgo življenjsko dobo filtrov skrbi krmilna omarica s samodejnim mehanizmom za stresanje filtra. Po naročilu sta na voljo tudi stikalo diferenčnega tlaka za nadzor filtra in ultrazvočni senzor razdalje za nadzor nivoja. Naprava je na voljo v različnih razredih zmogljivosti in filtriranja (do razreda filtriranja „H“ za odstranjevanje kancerogenih prahov).

Značilnosti in prednosti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
  • Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
  • Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka.
  • Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Udobno čiščenje filtra s stresalnim elektromotorjem
  • Učinkovito in udobno čiščenje filtra za konstantno moč sesanja.
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
  • Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 87,5 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Prostornina posode (l) 50
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Površina filtra (m²) 3,2
Nominalna širina priključka DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 62
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 170
Teža vključno z embalažo (Kg) 170,862
Mere (D × Š × V) (mm) 915 x 777 x 1938
Industrijski odstranjevalec prahu ID 30/30 Afc
Industrijski odstranjevalec prahu ID 30/30 Afc

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