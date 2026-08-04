Industrijski odstranjevalec prahu ID 30/30 Afc
Odpraševalnik ID 30/30 Afc je mobilna naprava za varno odstranjevanje trdovratnega prahu in odrezkov na obdelovalnih strojih. Za to skrbi visokotlačni kompresor.
ID 30/30 Afc: mobilni odpraševalnik za industrijske obdelovalne stroje. Z visokotlačnim kompresorjem, ki zanesljivo odstrani tudi problematičen prah in odrezke, ki so nagnjeni k sprijemanju. Za dolgo življenjsko dobo filtrov skrbi krmilna omarica s samodejnim mehanizmom za stresanje filtra. Po naročilu sta na voljo tudi stikalo diferenčnega tlaka za nadzor filtra in ultrazvočni senzor razdalje za nadzor nivoja. Naprava je na voljo v različnih razredih zmogljivosti in filtriranja (do razreda filtriranja „H“ za odstranjevanje kancerogenih prahov).
Značilnosti in prednosti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
- Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
- Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka.
- Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Udobno čiščenje filtra s stresalnim elektromotorjem
- Učinkovito in udobno čiščenje filtra za konstantno moč sesanja.
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
- Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Prostornina posode (l)
|50
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|3,2
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|62
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|170
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|170,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|915 x 777 x 1938
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