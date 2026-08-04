ID 30/30 Afc: mobilni odpraševalnik za industrijske obdelovalne stroje. Z visokotlačnim kompresorjem, ki zanesljivo odstrani tudi problematičen prah in odrezke, ki so nagnjeni k sprijemanju. Za dolgo življenjsko dobo filtrov skrbi krmilna omarica s samodejnim mehanizmom za stresanje filtra. Po naročilu sta na voljo tudi stikalo diferenčnega tlaka za nadzor filtra in ultrazvočni senzor razdalje za nadzor nivoja. Naprava je na voljo v različnih razredih zmogljivosti in filtriranja (do razreda filtriranja „H“ za odstranjevanje kancerogenih prahov).