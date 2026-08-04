Industrijski odstranjevalec prahu ID 350/110 Afc

Srednjetlačna naprava za odstranjevanje prahu ID 350/110 Afc je namenjena varnemu odsesavanju velikih količin prahu in finih ostružkov. Zanesljiva rešitev za profesionalno uporabo.

Odsesavanje večjih količin prahu in finih ostružkov v industrijskih okoljih je glavno področje uporabe srednjetlačne naprave za odstranjevanje prahu ID 350/110 Afc. Omenjena naprava je opremljena z žepastim filtrom za prah razreda M po standardu DIN EN 60335-2-69, 100-litrsko pomično zbiralno posodo (DN 250) s kontrolnim okencem in integrirano vrečo z okroglim dnom z vpenjalom ter cevjo za tlačno izravnavo (DN 25) s hitro spojko. Za zmanjšanje hrupa med delom je pogonski del v celoti zvočno izoliran in opremljen z dodatno priključenim zvočnoizolacijskim kanalom za izpihovanje. Standardno je priložena tudi krmilna omarica, skladna z razredom zaščite IP 54 (skladno z nemškimi predpisi VDE 0113).

Značilnosti in prednosti
Industrijski odstranjevalec prahu ID 350/110 Afc: Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Filtrirna tehnika za prah razreda M za varno sesanje zdravju škodljivega prahu
Industrijski odstranjevalec prahu ID 350/110 Afc: Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom. Preprosto odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 350/110 Afc: Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenje
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenje
Neprekinjeno sesanje z veliko močjo brez upada učinkovitosti filtriranja. Varjeni šivi jamčijo za dolgo življenjsko dobo žepkastega filtra. Za učinkovito in udobno čiščenje filtra in konstantno moč sesanja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 972 / 3500
Vakuum (mbar/kPa) 71 / 7,1
Prostornina posode (l) 100
Nazivna poraba moči (Kw) 11
Vrsta prevzema Električen
Površina filtra (m²) 24
Nominalna širina priključka DN 250
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 75
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 754
Teža vključno z embalažo (Kg) 797
Mere (D × Š × V) (mm) 1460 x 1389 x 3093
Industrijski odstranjevalec prahu ID 350/110 Afc
Industrijski odstranjevalec prahu ID 350/110 Afc

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za sesanje velikih količin zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³)
  • Za sesanje velikih količin drobnih odrezkov in finih ali zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³)
Dodatna oprema