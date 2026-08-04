Odsesavanje večjih količin prahu in finih ostružkov v industrijskih okoljih je glavno področje uporabe srednjetlačne naprave za odstranjevanje prahu ID 350/110 Afc. Omenjena naprava je opremljena z žepastim filtrom za prah razreda M po standardu DIN EN 60335-2-69, 100-litrsko pomično zbiralno posodo (DN 250) s kontrolnim okencem in integrirano vrečo z okroglim dnom z vpenjalom ter cevjo za tlačno izravnavo (DN 25) s hitro spojko. Za zmanjšanje hrupa med delom je pogonski del v celoti zvočno izoliran in opremljen z dodatno priključenim zvočnoizolacijskim kanalom za izpihovanje. Standardno je priložena tudi krmilna omarica, skladna z razredom zaščite IP 54 (skladno z nemškimi predpisi VDE 0113).