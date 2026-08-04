Industrijski odstranjevalec prahu ID 350/110 Afc
Srednjetlačna naprava za odstranjevanje prahu ID 350/110 Afc je namenjena varnemu odsesavanju velikih količin prahu in finih ostružkov. Zanesljiva rešitev za profesionalno uporabo.
Odsesavanje večjih količin prahu in finih ostružkov v industrijskih okoljih je glavno področje uporabe srednjetlačne naprave za odstranjevanje prahu ID 350/110 Afc. Omenjena naprava je opremljena z žepastim filtrom za prah razreda M po standardu DIN EN 60335-2-69, 100-litrsko pomično zbiralno posodo (DN 250) s kontrolnim okencem in integrirano vrečo z okroglim dnom z vpenjalom ter cevjo za tlačno izravnavo (DN 25) s hitro spojko. Za zmanjšanje hrupa med delom je pogonski del v celoti zvočno izoliran in opremljen z dodatno priključenim zvočnoizolacijskim kanalom za izpihovanje. Standardno je priložena tudi krmilna omarica, skladna z razredom zaščite IP 54 (skladno z nemškimi predpisi VDE 0113).
Značilnosti in prednosti
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri deluFiltrirna tehnika za prah razreda M za varno sesanje zdravju škodljivega prahu
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstranitiPraznjenje brez prašenja zahvaljujoč vreči iz PE z integriranim zapiralnim mehanizmom. Preprosto odstranjevanje prahu v vreči iz PE.
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter z električnim sistemom za čiščenjeNeprekinjeno sesanje z veliko močjo brez upada učinkovitosti filtriranja. Varjeni šivi jamčijo za dolgo življenjsko dobo žepkastega filtra. Za učinkovito in udobno čiščenje filtra in konstantno moč sesanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|972 / 3500
|Vakuum (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Prostornina posode (l)
|100
|Nazivna poraba moči (Kw)
|11
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|24
|Nominalna širina priključka
|DN 250
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|75
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|754
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|797
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
Video posnetki
Področja uporabe
- Za sesanje velikih količin zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³)
- Za sesanje velikih količin drobnih odrezkov in finih ali zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost > 0,1 mg/m³)