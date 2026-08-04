Industrijski odstranjevalec prahu ID 50/40 Afc

Mobilni odpraševalnik ID 50/40 Afc ponuja visokotlačni kompresor za odstranjevanje prahov in odrezkov vseh vrst, ki so nagnjeni k sprijemanju.

Odpraševalnik ID 50/40 Afc omogoča varno odsesavanje na obdelovalnih strojih. S svojim visokotlačnim kompresorjem je primeren za odstranjevanje problematičnih prahov in odrezkov (npr. takih, ki se sprijemajo). Naprava je na voljo v različnih razredih zmogljivosti in filtriranja. Ponudba sega do razreda „H“ za odstranjevanje kancerogenih prahov. Krmilna naprava s samodejnim mehanizmom za stresanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo filtra. Na voljo po izbiri: stikalo diferenčnega tlaka za nadzor filtra ter ultrazvočni senzor razdalje za nadzor nivoja.

Značilnosti in prednosti
Industrijski odstranjevalec prahu ID 50/40 Afc: Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri delu
Filtrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 50/40 Afc: Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 50/40 Afc: Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snovi
Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka. Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 138 / 495
Vakuum (mbar/kPa) 140 / 14
Prostornina posode (l) 50
Nazivna poraba moči (Kw) 4
Vrsta prevzema Električen
Površina filtra (m²) 3,2
Nominalna širina priključka DN 70
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 70
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 200
Teža vključno z embalažo (Kg) 200,862
Mere (D × Š × V) (mm) 915 x 777 x 1824
Industrijski odstranjevalec prahu ID 50/40 Afc
Industrijski odstranjevalec prahu ID 50/40 Afc

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