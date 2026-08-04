Odpraševalnik ID 50/40 Afc omogoča varno odsesavanje na obdelovalnih strojih. S svojim visokotlačnim kompresorjem je primeren za odstranjevanje problematičnih prahov in odrezkov (npr. takih, ki se sprijemajo). Naprava je na voljo v različnih razredih zmogljivosti in filtriranja. Ponudba sega do razreda „H“ za odstranjevanje kancerogenih prahov. Krmilna naprava s samodejnim mehanizmom za stresanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo filtra. Na voljo po izbiri: stikalo diferenčnega tlaka za nadzor filtra ter ultrazvočni senzor razdalje za nadzor nivoja.