Industrijski odstranjevalec prahu ID 50/40 Afc
Mobilni odpraševalnik ID 50/40 Afc ponuja visokotlačni kompresor za odstranjevanje prahov in odrezkov vseh vrst, ki so nagnjeni k sprijemanju.
Odpraševalnik ID 50/40 Afc omogoča varno odsesavanje na obdelovalnih strojih. S svojim visokotlačnim kompresorjem je primeren za odstranjevanje problematičnih prahov in odrezkov (npr. takih, ki se sprijemajo). Naprava je na voljo v različnih razredih zmogljivosti in filtriranja. Ponudba sega do razreda „H“ za odstranjevanje kancerogenih prahov. Krmilna naprava s samodejnim mehanizmom za stresanje zagotavlja dolgo življenjsko dobo filtra. Na voljo po izbiri: stikalo diferenčnega tlaka za nadzor filtra ter ultrazvočni senzor razdalje za nadzor nivoja.
Značilnosti in prednosti
Opremljen za razred prahu M za visoko stopnjo varnosti pri deluFiltrirna tehnika razreda prahu M za sesanje zdravju škodljivih prahov.
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstranitiPodvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Sistem praznjenja brez prašenja za zdravju škodljive snoviPraznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka. Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vakuum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Prostornina posode (l)
|50
|Nazivna poraba moči (Kw)
|4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|3,2
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|70
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|200
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|200,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|915 x 777 x 1824
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