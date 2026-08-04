Odpraševalna naprava ID 90/30 zagotavlja neprekinjeno odsesavanje nanosov in lebdečega prahu ter drugih snovi na strojih in proizvodnih linijah. Projektirana je za večizmensko obratovanje, z delovno ravnjo hrupa le 64 dB(A) je izjemno tiha, po zaslugi visokoučinkovitega motorja z razredom učinkovitosti IE3 pa tudi zelo varčna z energijo. Naprava brez težav obvlada velike količine prahu s konstantno velikim volumskim pretokom zraka (900 m³/h) in veliko filtrirno površino (3,2 m²), tudi dalj časa. Za vzdrževanje glavnega filtra z razredom prahu M je predvideno intuitivno ročno čiščenje filtra.