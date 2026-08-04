Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30

Odpraševalna naprava ID 90/30 za večizmensko obratovanje: je tiha (64 dB[A]) in zelo učinkovita pri neprekinjenem odsesavanju nanosov in lebdečega prahu.

Odpraševalna naprava ID 90/30 zagotavlja neprekinjeno odsesavanje nanosov in lebdečega prahu ter drugih snovi na strojih in proizvodnih linijah. Projektirana je za večizmensko obratovanje, z delovno ravnjo hrupa le 64 dB(A) je izjemno tiha, po zaslugi visokoučinkovitega motorja z razredom učinkovitosti IE3 pa tudi zelo varčna z energijo. Naprava brez težav obvlada velike količine prahu s konstantno velikim volumskim pretokom zraka (900 m³/h) in veliko filtrirno površino (3,2 m²), tudi dalj časa. Za vzdrževanje glavnega filtra z razredom prahu M je predvideno intuitivno ročno čiščenje filtra.

Značilnosti in prednosti
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30: Vzdržljiv in pralen žepkasti filter za konstantno visoko moč sesanja
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter za konstantno visoko moč sesanja
Višja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo. Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtrov skozi ojačitveno mrežo v vsaki filtrirni vrečki.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30: Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstraniti
Podvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30: Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PE
Praznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka. Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom
  • Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 250 / 900
Vakuum (mbar/kPa) 48 / 4,8
Prostornina posode (l) 100
Material posode Kovina
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Površina filtra (m²) 3,2
Nominalna širina priključka DN 120
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 64
Razred prahu glavnega filtra M
Teža brez dodatkov (Kg) 270
Teža vključno z embalažo (Kg) 270,862
Mere (D × Š × V) (mm) 1450 x 760 x 1680

Oprema

  • Filter: Žepni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30
Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30

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