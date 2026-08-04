Industrijski odstranjevalec prahu ID 90/30
Odpraševalna naprava ID 90/30 za večizmensko obratovanje: je tiha (64 dB[A]) in zelo učinkovita pri neprekinjenem odsesavanju nanosov in lebdečega prahu.
Odpraševalna naprava ID 90/30 zagotavlja neprekinjeno odsesavanje nanosov in lebdečega prahu ter drugih snovi na strojih in proizvodnih linijah. Projektirana je za večizmensko obratovanje, z delovno ravnjo hrupa le 64 dB(A) je izjemno tiha, po zaslugi visokoučinkovitega motorja z razredom učinkovitosti IE3 pa tudi zelo varčna z energijo. Naprava brez težav obvlada velike količine prahu s konstantno velikim volumskim pretokom zraka (900 m³/h) in veliko filtrirno površino (3,2 m²), tudi dalj časa. Za vzdrževanje glavnega filtra z razredom prahu M je predvideno intuitivno ročno čiščenje filtra.
Značilnosti in prednosti
Vzdržljiv in pralen žepkasti filter za konstantno visoko moč sesanjaVišja življenjska doba, manj vzdrževanja in nižji stroški. Idealno za industrijsko uporabo. Neprekosljivo učinkovito ročno čiščenje filtrov skozi ojačitveno mrežo v vsaki filtrirni vrečki.
Praznjenje je preprosto in varno, pogonske glave ni treba odstranitiPodvozje in nagibna zbiralna posoda za ergonomsko praznjenje.
Sistem praznjenja brez prašenja z vrečo iz PEPraznjenje brez prašenja zahvaljujoč zapiralnemu mehanizmu in gibki cevi za izenačevanje tlaka. Preprosto in varno odstranjevanje prahu z vrečo PE.
Preprosto čiščenje filtra z ročnim stresalnim mehanizmom
- Redno aktiviranje stresalnega vzvoda za konstantno visoko moč sesanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vakuum (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Kovina
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Površina filtra (m²)
|3,2
|Nominalna širina priključka
|DN 120
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|64
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Teža brez dodatkov (Kg)
|270
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|270,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Oprema
- Filter: Žepni filter
- Vključeni dodatki: ne
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