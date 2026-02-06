Industrijski sesalnik IVS 100/75 M Z22
Vrhunski industrijski sesalnik IVS 100/75 M Z22 ima v naši ponudbi najmočnejši kompresor stranskega kanala s 7,5 kW. Za cono 22 primerna naprava s certifikatom razreda prahu M.
Vrhunski model naših industrijskih sesalnikov super razreda: IVS 100/75 M Z22 navdušuje s široko paleto možnosti uporabe, najvišjo stopnjo varnosti in impresivnimi podatki o zmogljivosti. Mobilni in stacionarni sesalnik je opremljen s stranskim kompresorjem z močjo 7,5 kW z učinkovitostjo IE2 in mehkim zagonom, da se lahko izogne neželenim napetostim pri zagonu naprave. Primeren je za sesanje največjih količin drobnega prahu, nevarnega za zdravje in eksplozivnega prahu. Odobren je za uporabo v coni 22 in je certificiran za razred prahu M. Za to je med ostalim odgovren tudi 16-kratni prostorsko varčen zvezdasti filter. Horizontalno razpreševanje filtra z menjalnikom vedno zagotavlja optimalno sesalno moč, 100-litrska posoda iz nerjavečega jekla z mehanizmom za spuščanje pa omogoča dolge delovne intervale in enostavno odstranjevanje. Dodatke lahko pred izgubo shranite na več načinov in tako zagotovite varnost pri prevozu.
Značilnosti in prednosti
Primerno za območje 22Sesalniki IVS zagotavljajo najvišjo raven varnosti z najsodobnejšo tehnologijo. Zanesljivo sesanje škodljivih snovi, kot je eksplozivni prah.
Mehak zagon za zaščito električnega omrežjaGlede na to, da je smer toka minimalna, onemogočen je padec napetosti v električnem omrežju. Nižji maksimumi energije zagotavljajo nižje stroške glede porabe energije. Potrebna je samo minimalna zaščita naprave (do 5,5 A zadostuje 16-A varovalka).
Uporabniku prijazen mehanizem za nastavljanjeEnostavno in hitro odstranjevanje posode neposredno na ročaju. Praktično držalo posode služi kot pomoč pri vleki oziroma pri potiskanju stroja do mesta, kjer se prazni. Velika industrijska kolesa omogočajo maksimalno mobilnost na neravni podlagi in v primeru večje obremenitve.
Horizontalno rokovanje pri čiščenju filtra
- Ročica za ročno čiščenje filtra je na dosegljivi višini in omogoča udobno delo.
- Menjalnik zagotavlja dosledne rezultate čiščenja ne glede na silo uporabnika.
- Daljši izpad filtra zaradi pogostejšega čiščenja filtra in odmerjenega prenosa sile na filter.
Uporabniku prijazno upravljanje naprave
- Kljukice za cev in nosilci dodatne opreme zagotavljajo, da je lepo pospravljena, orodje pa vedno pri roki.
- Vgrajena kljukica za kabel skrbi za varno shranjevanje kabla.
Daljinski upravljalnik kot možnost
- Izbirni brezžični daljinski upravljalnik za vklop naprave na razdalji do 100 metrov.
- Udobno upravljanje naprave poskrbi za prihranek časa, saj se izognete nepotrebni hoji.
- Optimalna uporaba prostora: sesalnik lahko postavite v neizkoriščene ali varnostne prostore.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|7,5
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|180
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|180,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1202 x 686 x 1495
Oprema
- Vključeni dodatki: ne