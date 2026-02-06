Industrijski sesalnik IVS 100/75 M Z22

Vrhunski industrijski sesalnik IVS 100/75 M Z22 ima v naši ponudbi najmočnejši kompresor stranskega kanala s 7,5 kW. Za cono 22 primerna naprava s certifikatom razreda prahu M.

Vrhunski model naših industrijskih sesalnikov super razreda: IVS 100/75 M Z22 navdušuje s široko paleto možnosti uporabe, najvišjo stopnjo varnosti in impresivnimi podatki o zmogljivosti. Mobilni in stacionarni sesalnik je opremljen s stranskim kompresorjem z močjo 7,5 kW z učinkovitostjo IE2 in mehkim zagonom, da se lahko izogne ​​neželenim napetostim pri zagonu naprave. Primeren je za sesanje največjih količin drobnega prahu, nevarnega za zdravje in eksplozivnega prahu. Odobren je za uporabo v coni 22 in je certificiran za razred prahu M. Za to je med ostalim odgovren tudi 16-kratni prostorsko varčen zvezdasti filter. Horizontalno razpreševanje filtra z menjalnikom vedno zagotavlja optimalno sesalno moč, 100-litrska posoda iz nerjavečega jekla z mehanizmom za spuščanje pa omogoča dolge delovne intervale in enostavno odstranjevanje. Dodatke lahko pred izgubo shranite na več načinov in tako zagotovite varnost pri prevozu.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVS 100/75 M Z22: Primerno za območje 22
Sesalniki IVS zagotavljajo najvišjo raven varnosti z najsodobnejšo tehnologijo. Zanesljivo sesanje škodljivih snovi, kot je eksplozivni prah.
Industrijski sesalnik IVS 100/75 M Z22: Mehak zagon za zaščito električnega omrežja
Glede na to, da je smer toka minimalna, onemogočen je padec napetosti v električnem omrežju. Nižji maksimumi energije zagotavljajo nižje stroške glede porabe energije. Potrebna je samo minimalna zaščita naprave (do 5,5 A zadostuje 16-A varovalka).
Industrijski sesalnik IVS 100/75 M Z22: Uporabniku prijazen mehanizem za nastavljanje
Enostavno in hitro odstranjevanje posode neposredno na ročaju. Praktično držalo posode služi kot pomoč pri vleki oziroma pri potiskanju stroja do mesta, kjer se prazni. Velika industrijska kolesa omogočajo maksimalno mobilnost na neravni podlagi in v primeru večje obremenitve.
Horizontalno rokovanje pri čiščenju filtra
  • Ročica za ročno čiščenje filtra je na dosegljivi višini in omogoča udobno delo.
  • Menjalnik zagotavlja dosledne rezultate čiščenja ne glede na silo uporabnika.
  • Daljši izpad filtra zaradi pogostejšega čiščenja filtra in odmerjenega prenosa sile na filter.
Uporabniku prijazno upravljanje naprave
  • Kljukice za cev in nosilci dodatne opreme zagotavljajo, da je lepo pospravljena, orodje pa vedno pri roki.
  • Vgrajena kljukica za kabel skrbi za varno shranjevanje kabla.
Daljinski upravljalnik kot možnost
  • Izbirni brezžični daljinski upravljalnik za vklop naprave na razdalji do 100 metrov.
  • Udobno upravljanje naprave poskrbi za prihranek časa, saj se izognete nepotrebni hoji.
  • Optimalna uporaba prostora: sesalnik lahko postavite v neizkoriščene ali varnostne prostore.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 536
Vakuum (mbar/kPa) 290 / 29
Prostornina posode (l) 100
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 7,5
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 70 DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 2,2
Teža brez dodatkov (Kg) 180
Teža vključno z embalažo (Kg) 180,862
Mere (D × Š × V) (mm) 1202 x 686 x 1495

Oprema

  • Vključeni dodatki: ne
