Vrhunski model naših industrijskih sesalnikov super razreda: IVS 100/75 M Z22 navdušuje s široko paleto možnosti uporabe, najvišjo stopnjo varnosti in impresivnimi podatki o zmogljivosti. Mobilni in stacionarni sesalnik je opremljen s stranskim kompresorjem z močjo 7,5 kW z učinkovitostjo IE2 in mehkim zagonom, da se lahko izogne ​​neželenim napetostim pri zagonu naprave. Primeren je za sesanje največjih količin drobnega prahu, nevarnega za zdravje in eksplozivnega prahu. Odobren je za uporabo v coni 22 in je certificiran za razred prahu M. Za to je med ostalim odgovren tudi 16-kratni prostorsko varčen zvezdasti filter. Horizontalno razpreševanje filtra z menjalnikom vedno zagotavlja optimalno sesalno moč, 100-litrska posoda iz nerjavečega jekla z mehanizmom za spuščanje pa omogoča dolge delovne intervale in enostavno odstranjevanje. Dodatke lahko pred izgubo shranite na več načinov in tako zagotovite varnost pri prevozu.