Za varno odsesavanje zelo velikih količin škodljivega prahu, s certifikatom razreda M in odobren za uporabo v coni 22: naš ex-industrijski sesalnik super razreda IVS 100/55 M Z22 z močnim 5,5 kW kompresorjem stranskega kanala. Zelo učinkovita naprava (IE2) je primerna tako za stacionarne kot za mobilne aplikacije in zagotavlja neprekinjeno delovanje. Zaradi integriranega mehkega zagona pa se lahko uporablja tudi na standardnih 16-amp industrijskih vtičnicah. Horizontalno filtrirno razprševanje zagotavlja optimalno čiščenje velikega zvezdastega filtra. Menjalnik za ciljni prenos moči vedno zagotavlja enako dober rezultat čiščenja filtra, ne glede na to, koliko energije lahko porabi uporabnik. Mehanizem za spuščanje 100-litrske posode iz nerjavečega jekla podpira uporabniku prijaznost naprave. Številne možnosti za varno shranjevanje dodatkov dopolnjujejo prefinjen koncept.