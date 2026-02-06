Industrijski sesalnik IVS
IVS 100/55 M Z22 je vrhunski industrijski sesalnik z zmogljivim stranskim kompresorjem z močjo 5,5 kW za varno sesanje velikih količin eksplozivnega prahu, certifikat razreda M.
Za varno odsesavanje zelo velikih količin škodljivega prahu, s certifikatom razreda M in odobren za uporabo v coni 22: naš ex-industrijski sesalnik super razreda IVS 100/55 M Z22 z močnim 5,5 kW kompresorjem stranskega kanala. Zelo učinkovita naprava (IE2) je primerna tako za stacionarne kot za mobilne aplikacije in zagotavlja neprekinjeno delovanje. Zaradi integriranega mehkega zagona pa se lahko uporablja tudi na standardnih 16-amp industrijskih vtičnicah. Horizontalno filtrirno razprševanje zagotavlja optimalno čiščenje velikega zvezdastega filtra. Menjalnik za ciljni prenos moči vedno zagotavlja enako dober rezultat čiščenja filtra, ne glede na to, koliko energije lahko porabi uporabnik. Mehanizem za spuščanje 100-litrske posode iz nerjavečega jekla podpira uporabniku prijaznost naprave. Številne možnosti za varno shranjevanje dodatkov dopolnjujejo prefinjen koncept.
Značilnosti in prednosti
Certificirano za ATEX cono 22Industrijski sesalnik, odporen proti eksplozijam, za varno sesanje v coni ATEX 22.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalZ močjo 5,5 kW in mehkim zagonom za velike količine prahu in trdnih delcev. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Primerno za večizmensko delovanje in/ali z več sesalnimi točkami.
Ročno čiščenje filtra IVS
- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z zelo velikim zvezdastim filtrom
- Zaradi posebne prevleke je primeren tudi za masten in lepljiv prah.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vakuum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|5,5
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 70 DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2,2
|Teža brez dodatkov (Kg)
|157
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|157,862
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1202 x 686 x 1500
Oprema
- Vključeni dodatki: ne