IVR-L 100/24-2 Tc Me Set je kompakten in izjemno robusten industrijski sesalnik. Kolesca in napajalni kabel so odporni na olje, kar poudarja, kako primeren je ta vzdržljiv stroj za uporabo v zahtevni vsakodnevni industriji. Stroj lahko dvignete tudi z viličarjem. Sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla in nagibno podvozje – idealno za sesanje velikih količin tekočin in/ali večinoma trdnih delcev brez prahu, kot so ostružki. Te je mogoče popolnoma ločiti od tekočin z opcijsko košaro za ostružke. Izvedba iz nerjavečega jekla spremeni industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v vsestranski stroj. Brez težav je mogoče posesati tudi korozivne medije. 360° vrtljiv priključek cevi na sesalni glavi zagotavlja visoko fleksibilnost in sesanje brez zapletanja. Med sesanjem je mogoče trenutno raven napolnjenosti enostavno odčitati na odtočni cevi. Odvajanje se lahko izvede z odtočno cevjo ali nagibnim podvozjem.