Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v izvedbi iz nerjavečega jekla je primeren za sesanje in ločevanje tekočin in trdnih snovi – vključno s korozivnimi mediji.

IVR-L 100/24-2 Tc Me Set je kompakten in izjemno robusten industrijski sesalnik. Kolesca in napajalni kabel so odporni na olje, kar poudarja, kako primeren je ta vzdržljiv stroj za uporabo v zahtevni vsakodnevni industriji. Stroj lahko dvignete tudi z viličarjem. Sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla in nagibno podvozje – idealno za sesanje velikih količin tekočin in/ali večinoma trdnih delcev brez prahu, kot so ostružki. Te je mogoče popolnoma ločiti od tekočin z opcijsko košaro za ostružke. Izvedba iz nerjavečega jekla spremeni industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v vsestranski stroj. Brez težav je mogoče posesati tudi korozivne medije. 360° vrtljiv priključek cevi na sesalni glavi zagotavlja visoko fleksibilnost in sesanje brez zapletanja. Med sesanjem je mogoče trenutno raven napolnjenosti enostavno odčitati na odtočni cevi. Odvajanje se lahko izvede z odtočno cevjo ali nagibnim podvozjem.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Ergonomsko nagibno ohišje
Ergonomsko nagibno ohišje
Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jekla
Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jekla
Zelo enostaven za čiščenje. Primerno za korozivne sesalne materiale. Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set: Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
  • Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 100
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Dolžina kabla (m) 10
Teža brez dodatkov (Kg) 66,2
Teža (z dodatki) (Kg) 66,2
Teža vključno z embalažo (Kg) 66,931
Mere (D × Š × V) (mm) 844 x 637 x 1325

Oprema

  • Glavni filter: Površinski filter
  • Vključeni dodatki: da
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set

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