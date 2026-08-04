Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v izvedbi iz nerjavečega jekla je primeren za sesanje in ločevanje tekočin in trdnih snovi – vključno s korozivnimi mediji.
IVR-L 100/24-2 Tc Me Set je kompakten in izjemno robusten industrijski sesalnik. Kolesca in napajalni kabel so odporni na olje, kar poudarja, kako primeren je ta vzdržljiv stroj za uporabo v zahtevni vsakodnevni industriji. Stroj lahko dvignete tudi z viličarjem. Sesalnik ponuja 100-litrsko posodo iz nerjavečega jekla in nagibno podvozje – idealno za sesanje velikih količin tekočin in/ali večinoma trdnih delcev brez prahu, kot so ostružki. Te je mogoče popolnoma ločiti od tekočin z opcijsko košaro za ostružke. Izvedba iz nerjavečega jekla spremeni industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v vsestranski stroj. Brez težav je mogoče posesati tudi korozivne medije. 360° vrtljiv priključek cevi na sesalni glavi zagotavlja visoko fleksibilnost in sesanje brez zapletanja. Med sesanjem je mogoče trenutno raven napolnjenosti enostavno odčitati na odtočni cevi. Odvajanje se lahko izvede z odtočno cevjo ali nagibnim podvozjem.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišjeSofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZelo enostaven za čiščenje. Primerno za korozivne sesalne materiale. Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Dolžina kabla (m)
|10
|Teža brez dodatkov (Kg)
|66,2
|Teža (z dodatki) (Kg)
|66,2
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|66,931
|Mere (D × Š × V) (mm)
|844 x 637 x 1325
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Vključeni dodatki: da
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