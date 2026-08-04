Kompaktni komplet IVR-L 100/24-2 Tc je trden industrijski sesalnik z nagibnim podvozjem, 100-litrsko posodo in dodatki (PU cev, ročaj, standardna PVC šoba in cedilna košara). Zaradi tega je sesalnik idealen za sesanje velikih količin tekočin in/ali trdnih snovi, kot so ostružki (čim bolj brez prahu). Košara za ostružke omogoča enostavno ločevanje trdnih snovi od tekočine. Zahvaljujoč 360° vrtljivemu priključku cevi na sesalni glavi lahko sesate po celotnem sesalniku, ne da bi se sesalna cev zapletla. Trenutno stanje napolnjenosti je ves čas vidno skozi odtočno cev. Za praznjenje lahko uporabite odtočno cev ali nagibno podvozje. Robustna zasnova, kolesa, odporna na olje, in napajalni kabel, odporen na olje, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo – tudi v najzahtevnejših industrijskih aplikacijah. Je celo dovolj robusten, da ga lahko dvigne viličar.