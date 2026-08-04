Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Set

Komplet IVR-L 100/24-2 Tc, vključno s priborom, je idealna rešitev za sesanje in ločevanje hladilnih maziv in ostružkov v kovinskopredelovalni industriji.

Kompaktni komplet IVR-L 100/24-2 Tc je trden industrijski sesalnik z nagibnim podvozjem, 100-litrsko posodo in dodatki (PU cev, ročaj, standardna PVC šoba in cedilna košara). Zaradi tega je sesalnik idealen za sesanje velikih količin tekočin in/ali trdnih snovi, kot so ostružki (čim bolj brez prahu). Košara za ostružke omogoča enostavno ločevanje trdnih snovi od tekočine. Zahvaljujoč 360° vrtljivemu priključku cevi na sesalni glavi lahko sesate po celotnem sesalniku, ne da bi se sesalna cev zapletla. Trenutno stanje napolnjenosti je ves čas vidno skozi odtočno cev. Za praznjenje lahko uporabite odtočno cev ali nagibno podvozje. Robustna zasnova, kolesa, odporna na olje, in napajalni kabel, odporen na olje, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo – tudi v najzahtevnejših industrijskih aplikacijah. Je celo dovolj robusten, da ga lahko dvigne viličar.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Set: Ergonomsko nagibno ohišje
Ergonomsko nagibno ohišje
Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Set: Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Set: Optični prikaz napolnjenosti
Optični prikaz napolnjenosti
Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
  • Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
  • Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 230 / 23
Prostornina posode (l) 100
Material posode Jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,45
Dolžina kabla (m) 10
Teža brez dodatkov (Kg) 57,4
Teža (z dodatki) (Kg) 57,4
Teža vključno z embalažo (Kg) 58,131
Mere (D × Š × V) (mm) 844 x 637 x 1330

Oprema

  • Glavni filter: Površinski filter
  • Vključeni dodatki: da
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Set
Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Set

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