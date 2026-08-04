Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Set
Komplet IVR-L 100/24-2 Tc, vključno s priborom, je idealna rešitev za sesanje in ločevanje hladilnih maziv in ostružkov v kovinskopredelovalni industriji.
Kompaktni komplet IVR-L 100/24-2 Tc je trden industrijski sesalnik z nagibnim podvozjem, 100-litrsko posodo in dodatki (PU cev, ročaj, standardna PVC šoba in cedilna košara). Zaradi tega je sesalnik idealen za sesanje velikih količin tekočin in/ali trdnih snovi, kot so ostružki (čim bolj brez prahu). Košara za ostružke omogoča enostavno ločevanje trdnih snovi od tekočine. Zahvaljujoč 360° vrtljivemu priključku cevi na sesalni glavi lahko sesate po celotnem sesalniku, ne da bi se sesalna cev zapletla. Trenutno stanje napolnjenosti je ves čas vidno skozi odtočno cev. Za praznjenje lahko uporabite odtočno cev ali nagibno podvozje. Robustna zasnova, kolesa, odporna na olje, in napajalni kabel, odporen na olje, zagotavljajo dolgo življenjsko dobo – tudi v najzahtevnejših industrijskih aplikacijah. Je celo dovolj robusten, da ga lahko dvigne viličar.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišjeSofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora. Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem. Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom. Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Optični prikaz napolnjenostiProzorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine. Cev služi tudi za enostavno praznjenje.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Prostornina posode (l)
|100
|Material posode
|Jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,45
|Dolžina kabla (m)
|10
|Teža brez dodatkov (Kg)
|57,4
|Teža (z dodatki) (Kg)
|57,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|58,131
|Mere (D × Š × V) (mm)
|844 x 637 x 1330
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Vključeni dodatki: da
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