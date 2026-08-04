Vzdržljiv, pralen žepni filter in zmogljiva rešitev z dvema turbinama z nazivno vhodno močjo 2,4 kW sta glavni značilnosti mobilnega sesalnika za tekočine in ostružke IVR-L 65/24-2 Tc. Skupaj zagotavljata neprekinjeno delovanje in visoko sesalno moč brez zmanjšanja zmogljivosti filtra. Zaradi tega je stroj idealen za sesanje srednjih količin različnih medijev, kot so kovinski ostružki, olje ali hladilne emulzije. Opcijska košara za cedilo zagotavlja učinkovito ločevanje trdnih in tekočih komponent. Tekočine lahko odlagate ločeno tako, da preprosto odstranite odtočno cev na 65-litrski zbiralni posodi. V nasprotnem primeru se uporablja sistem praznjenja z nagibnim podvozjem za praznjenje kontejnerja z minimalno silo z nagibanjem s pomočjo roll-off mehanizma. Sesalnik, ki ga napaja AC, z zelo robustno in vzdrževalno prijazno zasnovo izpolnjuje ključne zahteve za težke industrijske aplikacije. Zvočno dušena pogonska enota in dušilec zvoka zagotavljata tudi nizek hrup pri delovanju. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.