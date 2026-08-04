Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 Tc
Robusten sesalnik IVR-L 65/24-2 Tc za tekočino in ostružke za delovanje z izmeničnim tokom. Primerno za sesanje srednjih količin olja in kovinskih ostružkov, med drugim.
Vzdržljiv, pralen žepni filter in zmogljiva rešitev z dvema turbinama z nazivno vhodno močjo 2,4 kW sta glavni značilnosti mobilnega sesalnika za tekočine in ostružke IVR-L 65/24-2 Tc. Skupaj zagotavljata neprekinjeno delovanje in visoko sesalno moč brez zmanjšanja zmogljivosti filtra. Zaradi tega je stroj idealen za sesanje srednjih količin različnih medijev, kot so kovinski ostružki, olje ali hladilne emulzije. Opcijska košara za cedilo zagotavlja učinkovito ločevanje trdnih in tekočih komponent. Tekočine lahko odlagate ločeno tako, da preprosto odstranite odtočno cev na 65-litrski zbiralni posodi. V nasprotnem primeru se uporablja sistem praznjenja z nagibnim podvozjem za praznjenje kontejnerja z minimalno silo z nagibanjem s pomočjo roll-off mehanizma. Sesalnik, ki ga napaja AC, z zelo robustno in vzdrževalno prijazno zasnovo izpolnjuje ključne zahteve za težke industrijske aplikacije. Zvočno dušena pogonska enota in dušilec zvoka zagotavljata tudi nizek hrup pri delovanju. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.
Značilnosti in prednosti
Ergonomsko nagibno ohišje
- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehanizem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Opremljen s kompaktnim površinskim filtrom za prah razreda L
- Zanesljivo preprečuje vstop grobih delcev v sesalne turbine.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prostornina posode (l)
|65
|Material posode
|Jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,25
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Dolžina kabla (m)
|10
|Teža brez dodatkov (Kg)
|42,6
|Teža (z dodatki) (Kg)
|43,1
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|43,659
|Mere (D × Š × V) (mm)
|737 x 532 x 1326
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Za srednje količine grobih in abrazivnih odrezkov
- Za srednje količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije