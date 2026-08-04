Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki

Idealen za kovinsko predelovalno industrijo: kompaktni industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki je primeren za sesanje in ločevanje tekočin in trdnih delcev, kot so ostružki.

Majhen industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 in dodatki z dvema izjemno tihima motorjema puhala za izjemno sesalno moč in nizek hrup pri delovanju zagotavljajo impresivno zmogljivost pri sesanju in ločevanju majhnih količin tekočin in trdnih snovi, kot so olja, hladilne emulzije ali grobi abrazivni ostružki. To pomeni, da se IVR-L 65/24-2 lahko uporablja za široko paleto aplikacij, vendar je še posebej primeren za uporabo v kovinski industriji. Kompaktna zasnova, ki prihrani prostor, in robustno ohišje prav tako olajšata transport sesalnika na različne lokacije. Standardna šoba, 3-metrska PU cev, ročaj DN 50 in 20-litrska cedila iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (V2A) so standardno vključeni v obseg dobave. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki: Priložena je košara za cedilo
Priložena je košara za cedilo
Omogoča enostavno odstranjevanje vakuumiranih trdnih delcev. Omogoča zbiranje vakuumiranih tekočin. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki: Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost
Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki: Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja
Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 144 / 520
Vakuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Prostornina posode (l) 65
Material posode Jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50
Razred prahu glavnega filtra L
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,25
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 68
Dolžina kabla (m) 10
Teža brez dodatkov (Kg) 46
Teža (z dodatki) (Kg) 46,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 47,059
Mere (D × Š × V) (mm) 718 x 526 x 1251

Oprema

  • Glavni filter: Površinski filter
  • Vključeni dodatki: da
Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki
Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za majhne količine grobih in abrazivnih ostružkov
  • Za majhne količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije
Dodatna oprema