Majhen industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 in dodatki z dvema izjemno tihima motorjema puhala za izjemno sesalno moč in nizek hrup pri delovanju zagotavljajo impresivno zmogljivost pri sesanju in ločevanju majhnih količin tekočin in trdnih snovi, kot so olja, hladilne emulzije ali grobi abrazivni ostružki. To pomeni, da se IVR-L 65/24-2 lahko uporablja za široko paleto aplikacij, vendar je še posebej primeren za uporabo v kovinski industriji. Kompaktna zasnova, ki prihrani prostor, in robustno ohišje prav tako olajšata transport sesalnika na različne lokacije. Standardna šoba, 3-metrska PU cev, ročaj DN 50 in 20-litrska cedila iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (V2A) so standardno vključeni v obseg dobave. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.