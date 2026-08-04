Industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki
Idealen za kovinsko predelovalno industrijo: kompaktni industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 z dodatki je primeren za sesanje in ločevanje tekočin in trdnih delcev, kot so ostružki.
Majhen industrijski sesalnik IVR-L 65/24-2 in dodatki z dvema izjemno tihima motorjema puhala za izjemno sesalno moč in nizek hrup pri delovanju zagotavljajo impresivno zmogljivost pri sesanju in ločevanju majhnih količin tekočin in trdnih snovi, kot so olja, hladilne emulzije ali grobi abrazivni ostružki. To pomeni, da se IVR-L 65/24-2 lahko uporablja za široko paleto aplikacij, vendar je še posebej primeren za uporabo v kovinski industriji. Kompaktna zasnova, ki prihrani prostor, in robustno ohišje prav tako olajšata transport sesalnika na različne lokacije. Standardna šoba, 3-metrska PU cev, ročaj DN 50 in 20-litrska cedila iz visokokakovostnega nerjavečega jekla (V2A) so standardno vključeni v obseg dobave. Pogonska glava je delno izdelana iz recikliranega materiala.
Značilnosti in prednosti
Priložena je košara za cediloOmogoča enostavno odstranjevanje vakuumiranih trdnih delcev. Omogoča zbiranje vakuumiranih tekočin. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnostStroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten. Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorjaZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Prostornina posode (l)
|65
|Material posode
|Jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Razred prahu glavnega filtra
|L
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,25
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Dolžina kabla (m)
|10
|Teža brez dodatkov (Kg)
|46
|Teža (z dodatki) (Kg)
|46,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|47,059
|Mere (D × Š × V) (mm)
|718 x 526 x 1251
Oprema
- Glavni filter: Površinski filter
- Vključeni dodatki: da
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Področja uporabe
- Za majhne količine grobih in abrazivnih ostružkov
- Za majhne količine tekočin, kot so olja ali hladilne emulzije