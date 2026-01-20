Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact²

Kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro za optimalno mobilnost. S funkcijo samodejnega čiščenja filtra Tact² za dolgotrajno delovanje brez prekinitev.

Kompakten industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² je najbolj primeren za čiščenje proizvodnih linij in strojev. Naprava je opremljena z velikimi kolesi in zaviralnimi kolesci, zato jo je enostavno premikati in je zelo mobilna. Funkcija samodejnega čiščenja Tact2 zagotavlja dolgotrajno obratovanje brez nepotrebnih prekinitev.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact²: Opremljen z dvema motorjema puhal
Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact²: Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact²: Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtrom
Jasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 148 / 532
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Prostornina posode (l) 60
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,4
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 73
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 0,95
Teža vključno z embalažo (Kg) 68,2
Mere (D × Š × V) (mm) 970 x 690 x 995

Oprema

  • Glavni filter: Ploščati filter
  • Vključeni dodatki: ne
  • Samodejni izklop na nivoju polnjenja
Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact²
Video posnetki

Dodatna oprema