Industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact²
Kompakten industrijski sesalnik z velikimi kolesi in kolesi z zavoro za optimalno mobilnost. S funkcijo samodejnega čiščenja filtra Tact² za dolgotrajno delovanje brez prekinitev.
Kompakten industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² je najbolj primeren za čiščenje proizvodnih linij in strojev. Naprava je opremljena z velikimi kolesi in zaviralnimi kolesci, zato jo je enostavno premikati in je zelo mobilna. Funkcija samodejnega čiščenja Tact2 zagotavlja dolgotrajno obratovanje brez nepotrebnih prekinitev.
Značilnosti in prednosti
Opremljen z dvema motorjema puhalZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Elektronsko krmiljenje pogona, da se izognete visokim zagonskim tokovom.
Avtomatsko čiščenje filtra Tact?Samodejno čiščenje filtrov s pomočjo usmerjenih in močnih zračnih sunkov. Kljub čiščenju filtra ostaja sesalna moč konstantno visoka. Dolga življenjska doba filtra zmanjša stroške vzdrževanja.
Opremljen s kompaktnim ravnim nagubanim filtromJasna kompaktna oblika filtra. Primerno za sesanje sipkega, suhega prahu do razreda prahu M.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|73
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|0,95
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|68,2
|Mere (D × Š × V) (mm)
|970 x 690 x 995
Oprema
- Glavni filter: Ploščati filter
- Vključeni dodatki: ne
- Samodejni izklop na nivoju polnjenja
Video posnetki