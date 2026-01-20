Kompakten industrijski sesalnik IVC 60/24-2 Tact² je najbolj primeren za čiščenje proizvodnih linij in strojev. Naprava je opremljena z velikimi kolesi in zaviralnimi kolesci, zato jo je enostavno premikati in je zelo mobilna. Funkcija samodejnega čiščenja Tact2 zagotavlja dolgotrajno obratovanje brez nepotrebnih prekinitev.