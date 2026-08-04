Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 H ACD
Dvomotorni, mobilni in robustni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 H ACD navdušuje pri sesanju finega in grobega gorljivega prahu.
Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš dvomotorni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 H ACD srednjega razreda za univerzalno sesanje finih in grobih gorljivih trdnih delcev zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem obratovanju in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik PTFE zvezdasti filter prašnega razreda M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean brez izklopa sesalnika. Poleg tega je stroj opremljen s H-filtrom in certificiran za prah razreda H. Filter industrijskega sesalnika in zbirne posode so izdelani iz nerjavečega jekla, odpornega na kisline, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport .
Značilnosti in prednosti
ACD – Uporablja se za vnetljiv prahZa varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Razred prahu HCelotna naprava, certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu H. Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjemFilter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z dvema motorjema puhal
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
Vsebuje zelo velik zvezdasti filter in dodatni kartušni filter
- Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.
- Največja varnost zahvaljujoč 2-stopenjskemu filtrirnemu sistemu z optimalno stopnjo ločevanja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s)
|106
|Vakuum (mbar)
|225
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Dolžina kabla (m)
|10
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,6
|Prašni razred sekundarnega filtra
|H
|Območje filtra za sekundarni filter (m²)
|1,6
|Teža brez dodatkov (Kg)
|36
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|39,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|645 x 655 x 1150
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Sekundarni filter: Kartušni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Za sesanje vnetljivih vrst prahu