Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš dvomotorni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 H ACD srednjega razreda za univerzalno sesanje finih in grobih gorljivih trdnih delcev zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem obratovanju in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik PTFE zvezdasti filter prašnega razreda M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean brez izklopa sesalnika. Poleg tega je stroj opremljen s H-filtrom in certificiran za prah razreda H. Filter industrijskega sesalnika in zbirne posode so izdelani iz nerjavečega jekla, odpornega na kisline, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport .