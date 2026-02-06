Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD

Dvomotorni, mobilni in robustni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD navdušuje pri sesanju finega in grobega gorljivega prahu.

Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš dvomotorni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD srednjega razreda za univerzalno sesanje finih in grobih gorljivih trdnih delcev zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem obratovanju in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik, certificiran zvezdni filter razreda M za prah lahko enostavno, priročno in zanesljivo očistite s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi morali izklopiti sesalnik. Certificirano Filter in zbirne posode industrijskega sesalnika so izdelani iz nerjavečega jekla, odpornega na kisline, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD: ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD: Razred prahu M
Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD: Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
Filter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z dvema motorjema puhal
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
  • Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 / 240
Frekvenca (Hz) 50 / 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 106 / 382
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Prostornina posode (l) 40
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50 DN 40
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,5
Teža brez dodatkov (Kg) 35,7
Teža vključno z embalažo (Kg) 36,7
Mere (D × Š × V) (mm) 645 x 655 x 1150

Oprema

  • Glavni filter: Zvezdni filter
  • Vključeni dodatki: ne
Področja uporabe
  • Za sesanje vnetljivih vrst prahu
