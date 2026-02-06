Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš dvomotorni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD srednjega razreda za univerzalno sesanje finih in grobih gorljivih trdnih delcev zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem obratovanju in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik, certificiran zvezdni filter razreda M za prah lahko enostavno, priročno in zanesljivo očistite s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi morali izklopiti sesalnik. Certificirano Filter in zbirne posode industrijskega sesalnika so izdelani iz nerjavečega jekla, odpornega na kisline, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport.