Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD
Dvomotorni, mobilni in robustni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD navdušuje pri sesanju finega in grobega gorljivega prahu.
Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš dvomotorni industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD srednjega razreda za univerzalno sesanje finih in grobih gorljivih trdnih delcev zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem obratovanju in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik, certificiran zvezdni filter razreda M za prah lahko enostavno, priročno in zanesljivo očistite s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi morali izklopiti sesalnik. Certificirano Filter in zbirne posode industrijskega sesalnika so izdelani iz nerjavečega jekla, odpornega na kisline, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za enostaven transport.
Značilnosti in prednosti
ACD – Uporablja se za vnetljiv prahZa varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjemFilter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z dvema motorjema puhal
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50 DN 40
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,5
|Teža brez dodatkov (Kg)
|35,7
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|36,7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|645 x 655 x 1150
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Za sesanje vnetljivih vrst prahu