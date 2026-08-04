Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Dvomotorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Lp Set, vključno s priborom, za fine in grobe trdne delce. S sistemom praznjenja Longopac® za praznjenje brez prahu.
Vzdržljiv, robusten, kompakten in mobilen: naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 ACD Lp Set z dvema motorjema za univerzalno sesanje finih in grobih trdnih snovi v industrijskih okoljih. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem načinu delovanja in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Zvezdasti filter v razredu prahu M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi bilo treba sesalnik izklopiti. Stroj navdušuje s sistemom praznjenja Longopac®, ki omogoča odstranjevanje odsesavanih odpadkov brez prahu. Filtrirni rezervoar stroja je izdelan iz nerjavečega jekla, odpornega proti kislinam, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za lažji transport.
Značilnosti in prednosti
ACD – Uporablja se za vnetljiv prahZa varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Varen sistem odlaganja Longopac®Varno in zdravo delo zaradi odstranjevanja z malo prahu.
2 motorja ventilatorja
- Visoka zmogljivost in trpežnost.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Dolžina kabla (m)
|10
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,5
|Teža brez dodatkov (Kg)
|47
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|49,5
|Mere (D × Š × V) (mm)
|680 x 655 x 1435
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Vključeni dodatki: da
Video posnetki
Področja uporabe
- Za manjše količine trdnih snovi in prahu
- Za sesanje vnetljivih vrst prahu