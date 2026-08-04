Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

Dvomotorni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Lp Set, vključno s priborom, za fine in grobe trdne delce. S sistemom praznjenja Longopac® za praznjenje brez prahu.

Vzdržljiv, robusten, kompakten in mobilen: naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 ACD Lp Set z dvema motorjema za univerzalno sesanje finih in grobih trdnih snovi v industrijskih okoljih. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem načinu delovanja in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Zvezdasti filter v razredu prahu M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi bilo treba sesalnik izklopiti. Stroj navdušuje s sistemom praznjenja Longopac®, ki omogoča odstranjevanje odsesavanih odpadkov brez prahu. Filtrirni rezervoar stroja je izdelan iz nerjavečega jekla, odpornega proti kislinam, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za lažji transport.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Razred prahu M
Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Varen sistem odlaganja Longopac®
Varen sistem odlaganja Longopac®
Varno in zdravo delo zaradi odstranjevanja z malo prahu.
2 motorja ventilatorja
  • Visoka zmogljivost in trpežnost.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
  • Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 100 / 360
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Prostornina posode (l) 40
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Dolžina kabla (m) 10
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,5
Teža brez dodatkov (Kg) 47
Teža vključno z embalažo (Kg) 49,5
Mere (D × Š × V) (mm) 680 x 655 x 1435

Oprema

  • Glavni filter: Zvezdni filter
  • Vključeni dodatki: da
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za manjše količine trdnih snovi in ​​prahu
  • Za sesanje vnetljivih vrst prahu
Dodatna oprema