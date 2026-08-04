Vzdržljiv, robusten, kompakten in mobilen: naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 ACD Lp Set z dvema motorjema za univerzalno sesanje finih in grobih trdnih snovi v industrijskih okoljih. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem načinu delovanja in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Zvezdasti filter v razredu prahu M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi bilo treba sesalnik izklopiti. Stroj navdušuje s sistemom praznjenja Longopac®, ki omogoča odstranjevanje odsesavanih odpadkov brez prahu. Filtrirni rezervoar stroja je izdelan iz nerjavečega jekla, odpornega proti kislinam, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za lažji transport.