Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set
Dvomotorni mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Set, ki vključuje tudi pribor, navdušuje pri sesanju finega in grobega vnetljivega prahu.
Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Set z dvema motorjema za univerzalno sesanje finih in grobih vnetljivih trdnih snovi zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem načinu delovanja in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik, certificiran zvezdasti filter PTFE v razredu prahu M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi bilo treba sesalnik izklopiti. Filter in zbirna posoda industrijskega sesalnika sta izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za lažji transport.
Značilnosti in prednosti
ACD – Uporablja se za vnetljiv prahZa varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Razred prahu MCelotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjemFilter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z dvema motorjema puhal
- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vakuum (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Prostornina posode (l)
|40
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|77
|Dolžina kabla (m)
|10
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,5
|Barva
|srebrna
|Teža brez dodatkov (Kg)
|34,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|35,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|645 x 655 x 1157
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Vključeni dodatki: da
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Področja uporabe
- Za sesanje vnetljivih vrst prahu