Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set

Dvomotorni mobilni industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Set, ki vključuje tudi pribor, navdušuje pri sesanju finega in grobega vnetljivega prahu.

Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Set z dvema motorjema za univerzalno sesanje finih in grobih vnetljivih trdnih snovi zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem načinu delovanja in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik, certificiran zvezdasti filter PTFE v razredu prahu M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi bilo treba sesalnik izklopiti. Filter in zbirna posoda industrijskega sesalnika sta izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za lažji transport.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set: ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
ACD – Uporablja se za vnetljiv prah
Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set: Razred prahu M
Razred prahu M
Celotna naprava certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu M.
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set: Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem
Filter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljen z dvema motorjema puhal
  • Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
  • Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
Opremljen z velikim zvezdastim filtrom
  • Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
  • Primerno tudi za velike količine prahu.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 1
Napetost (V) 220 - 240
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 100 / 360
Vakuum (mbar/kPa) 225 / 22,5
Prostornina posode (l) 40
Material posode Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči (Kw) 2,3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 70
Nominalna širina pribora DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 77
Dolžina kabla (m) 10
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1,5
Barva srebrna
Teža brez dodatkov (Kg) 34,5
Teža vključno z embalažo (Kg) 35,559
Mere (D × Š × V) (mm) 645 x 655 x 1157

Oprema

  • Glavni filter: Zvezdni filter
  • Vključeni dodatki: da
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set
Industrijski sesalnik IVM 40/24-2 M ACD Set

Video posnetki

Področja uporabe
  • Za sesanje vnetljivih vrst prahu
Dodatna oprema