Vzdržljiv, robusten, kompakten, mobilen: naš industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 40/24-2 M ACD Set z dvema motorjema za univerzalno sesanje finih in grobih vnetljivih trdnih snovi zunaj območja ATEX. Zanesljiv stroj deluje v enofaznem načinu delovanja in oba motorja je mogoče individualno krmiliti. Velik, certificiran zvezdasti filter PTFE v razredu prahu M je mogoče enostavno, priročno in zanesljivo očistiti s sistemom čiščenja filtra Pull and Clean, ne da bi bilo treba sesalnik izklopiti. Filter in zbirna posoda industrijskega sesalnika sta izdelana iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla, medtem ko je ohišje izdelano iz trpežnega jekla in ima velika kolesa za lažji transport.