Industrijski sesalnik IVM 60/36-3 H ACD
Zmogljiv in robusten industrijski sesalnik s tremi motorji srednjega razreda. Posebej razvito za sesanje večjih količin finega in grobega gorljivega prahu izven cone 22.
Zanesljiv in vzdržljiv industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 H ACD razreda prahu H za praktično univerzalno sesanje vseh vrst vnetljivih trdnih snovi izven ATEX cone. Zmogljiv sesalnik deluje s tremi individualno krmiljenimi motorji v enofaznem delovanju, velik 60-litrski zbiralnik omogoča tudi zbiranje večjih količin. Poleg H-filtra ima stroj velik PTFE zvezdni filter prašnega razreda M in inovativen sistem čiščenja filtra Pull and Clean za nemoteno odpraševanje med delovanjem. Visokokakovostne komponente, kot sta zbirna posoda in filtrirna posoda iz nerjavečega jekla, odpornega na kisline, ali zelo robustno jekleno ohišje zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, velika kolesa olajšajo težko delo pri premikanju z mesta na mesto.
Značilnosti in prednosti
ACD – Uporablja se za vnetljiv prahZa varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Razred prahu HCelotna naprava, certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu H. Za varno pobiranje nevarnih in vnetljivih trdnih snovi.
Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjemFilter se med delovanjem očisti v enem koraku. Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.
Opremljeno s tremi motorji z ventilatorjem
- Trije močni ventilatorji za impresivno učinkovitost čiščenja.
- Individualno krmiljeni motorji pomenijo, da je moč sesanja mogoče prilagoditi po potrebi.
Ima velik zvezdasti filter in dodatni kartušni filter
- Za varno pobiranje trdnih delcev in prahu do razreda prahu H.
- Dvostopenjski filtrirni sistem in optimalna stopnja ločevanja za maksimalno varnost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Vakuum (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Prostornina posode (l)
|60
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3,6
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 70
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|do 79
|Dolžina kabla (m)
|7,5
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|2
|Prašni razred sekundarnega filtra
|H
|Območje filtra za sekundarni filter (m²)
|3,5
|Teža brez dodatkov (Kg)
|70,8
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|71,662
|Mere (D × Š × V) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Oprema
- Glavni filter: Zvezdni filter
- Sekundarni filter: Kartušni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Za sesanje vnetljivih vrst prahu