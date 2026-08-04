Zanesljiv in vzdržljiv industrijski sesalnik srednjega razreda IVM 60/36-3 H ACD razreda prahu H za praktično univerzalno sesanje vseh vrst vnetljivih trdnih snovi izven ATEX cone. Zmogljiv sesalnik deluje s tremi individualno krmiljenimi motorji v enofaznem delovanju, velik 60-litrski zbiralnik omogoča tudi zbiranje večjih količin. Poleg H-filtra ima stroj velik PTFE zvezdni filter prašnega razreda M in inovativen sistem čiščenja filtra Pull and Clean za nemoteno odpraševanje med delovanjem. Visokokakovostne komponente, kot sta zbirna posoda in filtrirna posoda iz nerjavečega jekla, odpornega na kisline, ali zelo robustno jekleno ohišje zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, velika kolesa olajšajo težko delo pri premikanju z mesta na mesto.