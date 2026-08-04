Industrijski sesalnik IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Zmogljiv industrijski sesalnik IVR 35/24-2 Sc Me M ACD za uporabo s finim prahom. Idealno za vzdrževalno čiščenje v delavnicah in proizvodnih halah.
Izjemno nizek in kompakten začetni industrijski sesalnik IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s filtrirnim inženiringom prašnega razreda M, ki zagotavlja varno sesanje majhnih količin finih ostružkov ter gorljivega in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustna zasnova in majhen odtis sesalnika zagotavljata dolgo življenjsko dobo pri težkih vsakodnevnih operacijah v industrijskih okoljih. Z dvema močnima bypass motorjema je stroj idealen za vzdrževalno čiščenje v delavnicah ali proizvodnih halah. Notranji ojačan žepni filter z veliko površino filtra (1,4 m²) in učinkovitim čiščenjem filtra ter ciklonskemu sistemu predločevanja zagotavlja zanesljivo pobiranje finega prahu. Zbirna posoda iz nerjavečega jekla je povezana s sesalnikom s pomočjo praktičnega in za uporabo enostavnega mehanizma za odlaganje. Inteligentno dušenje zvoka zmanjša hrup pri delovanju brez ogrožanja zmogljivosti. Zahvaljujoč visokokakovostnim kolesom in majhnim dimenzijam, IVR 35/24-2 Sc Me M ACD navdušuje z vrhunsko okretnostjo in največjo vsestranskostjo.
Značilnosti in prednosti
ACD – Uporablja se za vnetljiv prahZa varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu. Skladno s standardom IEC 60335-2-69.
Posebej robusten, posebej prilagodljivS praktičnim, premičnim priključkom za sesalno cev/cevnim zavojem. Kljub zelo kompaktni zasnovi ima številne možnosti za prenašanje dodatkov. Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorjaZa močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja. Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč. Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.
Priročno ročno čiščenje filtra
- Enostavno upravljanje s pomočjo ergonomsko postavljene ročice, če je potrebno.
- Podaljša življenjsko dobo filtra in tako zmanjša napor vzdrževanja.
- Enaki rezultati čiščenja, ne glede na količino uporabljene sile.
Opremljen z velikim žepnim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in prahu do razreda prahu M.
- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Posebna geometrija filtra preprečuje, da bi se vsesane trdne snovi ujeli.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 - 240
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Prostornina posode (l)
|35
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Nazivna poraba moči (Kw)
|2,4
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|68
|Dolžina kabla (m)
|10
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1,4
|Barva
|antracit
|Teža brez dodatkov (Kg)
|53
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|54,759
|Mere (D × Š × V) (mm)
|740 x 580 x 1105
Oprema
- Glavni filter: Žepni filter
- Vključeni dodatki: ne
Video posnetki
Področja uporabe
- Za manjše količine vnetljivih in zdravju škodljivih prahov (mejna vrednost za poklicno izpostavljenost ≥ 0,1 mg/m³)