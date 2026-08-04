Izjemno nizek in kompakten začetni industrijski sesalnik IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s filtrirnim inženiringom prašnega razreda M, ki zagotavlja varno sesanje majhnih količin finih ostružkov ter gorljivega in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustna zasnova in majhen odtis sesalnika zagotavljata dolgo življenjsko dobo pri težkih vsakodnevnih operacijah v industrijskih okoljih. Z dvema močnima bypass motorjema je stroj idealen za vzdrževalno čiščenje v delavnicah ali proizvodnih halah. Notranji ojačan žepni filter z veliko površino filtra (1,4 m²) in učinkovitim čiščenjem filtra ter ciklonskemu sistemu predločevanja zagotavlja zanesljivo pobiranje finega prahu. Zbirna posoda iz nerjavečega jekla je povezana s sesalnikom s pomočjo praktičnega in za uporabo enostavnega mehanizma za odlaganje. Inteligentno dušenje zvoka zmanjša hrup pri delovanju brez ogrožanja zmogljivosti. Zahvaljujoč visokokakovostnim kolesom in majhnim dimenzijam, IVR 35/24-2 Sc Me M ACD navdušuje z vrhunsko okretnostjo in največjo vsestranskostjo.