Izjemno nizek in kompakten industrijski sesalnik IVR 35/24-2 Sc Me M ACD Set z osnovnim razredom in filtrirno tehniko za prah razreda M, ki zagotavlja varno sesanje majhnih količin finih opilkov ter vnetljivega in nevarnega prahu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustna zasnova in majhen odtis sesalnika zagotavljata dolgo življenjsko dobo v zahtevnih vsakodnevnih obratovanjih v industrijskih okoljih. Z dvema zmogljivima obvodnima motorjema je stroj idealen za vzdrževalno čiščenje v delavnicah ali proizvodnih halah. Notranji ojačan žepni filter z veliko površino filtra (1,4 m²) in učinkovitim čiščenjem filtra ter ciklonski sistem predločevanja zagotavljajo zanesljivo sesanje finega prahu. Zbirna posoda iz nerjavečega jekla je s sesalnikom povezana s praktičnim in enostavnim mehanizmom za odlaganje. Inteligentno dušenje zvoka zmanjšuje hrup delovanja brez kompromisov pri zmogljivosti. Zaradi visokokakovostnih koles in majhnih dimenzij komplet IVR 35/24-2 Sc Me M ACD navdušuje z vrhunsko okretnostjo in maksimalno vsestranskostjo.