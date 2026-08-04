Priključni sesalnik IVR-B 50/30 je kompakten industrijski sesalnik nizke izvedbe, ki je popolnoma primeren za neposredno vgradnjo v industriji za predelavo kovine in umetnih mas. Ker obsega samo najnujnejše elemente sesalnika, se naprava ponaša z izjemno uporabo in vzdrževanjem. Trpežen kompresor stranskih kanalov omogoča brezkompromisno dolgotrajno uporabo, na primer na proizvodnih linijah. S patronskim filtrom, vgrajenim v pokrov posode, je naprava popolna za sesanje ostružkov, ostankov prebijanja in grobega prahu. Tudi trpežna posoda iz lakirane jeklene pločevine je izdelana posebej za industrijsko uporabo. Zaradi integrirane zvočne izolacije je delovanje prijetno tiho.