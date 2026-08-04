Industrijski sesalnik IVR-B 50/30
Kompakten priključni sesalnik: industrijski sesalnik IVR-B 50/30 s trpežnim kompresorjem stranskih kanalov in patronskim filtrom za (kovinske) ostružke, ostanke prebijanja in grob prah.
Priključni sesalnik IVR-B 50/30 je kompakten industrijski sesalnik nizke izvedbe, ki je popolnoma primeren za neposredno vgradnjo v industriji za predelavo kovine in umetnih mas. Ker obsega samo najnujnejše elemente sesalnika, se naprava ponaša z izjemno uporabo in vzdrževanjem. Trpežen kompresor stranskih kanalov omogoča brezkompromisno dolgotrajno uporabo, na primer na proizvodnih linijah. S patronskim filtrom, vgrajenim v pokrov posode, je naprava popolna za sesanje ostružkov, ostankov prebijanja in grobega prahu. Tudi trpežna posoda iz lakirane jeklene pločevine je izdelana posebej za industrijsko uporabo. Zaradi integrirane zvočne izolacije je delovanje prijetno tiho.
Značilnosti in prednosti
Kompaktne dimenzijePreprosto shranjevanje ali nameščenje med proizvodne stroje, nanje ali podnje. Kompaktna velikost omogoča različne načine uporabe. Močan kompresor stranskih kanalov omogoča vsestransko uporabo.
Prostostoječa zbiralna posoda iz nerjavečega jeklaZbirno posodo lahko dvignete z osnovne plošče stroja. Varnostne sponke na pokrovu omogočajo varen transport.
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanalKompakten stroj z nazivno vhodno močjo 3 kW za vakuumiranje trdnih snovi. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.
Opremljen z vzdržljivim kartušnim filtrom
- Za varno sesanje trdnih delcev in majhnih količin prahu do razreda prahu M.
- Zelo jasna in kompaktna zasnova filtra.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Število faz (Ph)
|3
|Napetost (V)
|400
|Frekvenca (Hz)
|50 - 60
|Zračni tok (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vakuum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Prostornina posode (l)
|50
|Nazivna poraba moči (Kw)
|3
|Vrsta prevzema
|Električen
|Nominalna širina priključka
|DN 50
|Nominalna širina pribora
|DN 50
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|72
|Razred prahu glavnega filtra
|M
|Območje filtra za glavni filter (m²)
|1
|Teža brez dodatkov (Kg)
|70
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|70,559
|Mere (D × Š × V) (mm)
|835 x 715 x 570
Video posnetki