Industrijski sesalnik IVR-B 50/30

Kompakten priključni sesalnik: industrijski sesalnik IVR-B 50/30 s trpežnim kompresorjem stranskih kanalov in patronskim filtrom za (kovinske) ostružke, ostanke prebijanja in grob prah.

Priključni sesalnik IVR-B 50/30 je kompakten industrijski sesalnik nizke izvedbe, ki je popolnoma primeren za neposredno vgradnjo v industriji za predelavo kovine in umetnih mas. Ker obsega samo najnujnejše elemente sesalnika, se naprava ponaša z izjemno uporabo in vzdrževanjem. Trpežen kompresor stranskih kanalov omogoča brezkompromisno dolgotrajno uporabo, na primer na proizvodnih linijah. S patronskim filtrom, vgrajenim v pokrov posode, je naprava popolna za sesanje ostružkov, ostankov prebijanja in grobega prahu. Tudi trpežna posoda iz lakirane jeklene pločevine je izdelana posebej za industrijsko uporabo. Zaradi integrirane zvočne izolacije je delovanje prijetno tiho.

Značilnosti in prednosti
Industrijski sesalnik IVR-B 50/30: Kompaktne dimenzije
Kompaktne dimenzije
Preprosto shranjevanje ali nameščenje med proizvodne stroje, nanje ali podnje. Kompaktna velikost omogoča različne načine uporabe. Močan kompresor stranskih kanalov omogoča vsestransko uporabo.
Industrijski sesalnik IVR-B 50/30: Prostostoječa zbiralna posoda iz nerjavečega jekla
Prostostoječa zbiralna posoda iz nerjavečega jekla
Zbirno posodo lahko dvignete z osnovne plošče stroja. Varnostne sponke na pokrovu omogočajo varen transport.
Industrijski sesalnik IVR-B 50/30: Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal
Kompakten stroj z nazivno vhodno močjo 3 kW za vakuumiranje trdnih snovi. Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur. Optimalno primeren za mobilno uporabo pri večizmenskem delovanju.
Opremljen z vzdržljivim kartušnim filtrom
  • Za varno sesanje trdnih delcev in majhnih količin prahu do razreda prahu M.
  • Zelo jasna in kompaktna zasnova filtra.
Specifikacije

Tehnični podatki

Število faz (Ph) 3
Napetost (V) 400
Frekvenca (Hz) 50 - 60
Zračni tok (l/s/m³/h) 88 / 315
Vakuum (mbar/kPa) 260 / 26
Prostornina posode (l) 50
Nazivna poraba moči (Kw) 3
Vrsta prevzema Električen
Nominalna širina priključka DN 50
Nominalna širina pribora DN 50
Raven zvočnega tlaka (dB(A)) 72
Razred prahu glavnega filtra M
Območje filtra za glavni filter (m²) 1
Teža brez dodatkov (Kg) 70
Teža vključno z embalažo (Kg) 70,559
Mere (D × Š × V) (mm) 835 x 715 x 570
Industrijski sesalnik IVR-B 50/30
Industrijski sesalnik IVR-B 50/30
Industrijski sesalnik IVR-B 50/30
Industrijski sesalnik IVR-B 50/30

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