Krpa za čiščenje Strip, 35 cm

Krpa za čiščenje dolžine 35 cm, iz visokokvalitetne mešane tkanine, za največjo moč čiščenja grobe umazanije.

Krpa za čiščenje iz visokokvalitetne mešane tkanine v širini 35 cm, zagotavlja optimalne rezultate pri čiščenju oken in drugih površin. Dodatna integrirana blazinica hitro in učinkovito odstrani tudi grobo in sprijeto umazanijo, s praktičnim zapenjanjem na ježka, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina (cm) 35
Material 100% PET
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,05
Teža embalaže (Kg) 0,068
Dolžina (mm) 350
Mere, zapakirano (mm) 350 x 65 x 15
Krpa za čiščenje Strip, 35 cm
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