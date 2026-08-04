Krpa za čiščenje iz visokokvalitetne mešane tkanine v širini 35 cm, zagotavlja optimalne rezultate pri čiščenju oken in drugih površin. Dodatna integrirana blazinica hitro in učinkovito odstrani tudi grobo in sprijeto umazanijo, s praktičnim zapenjanjem na ježka, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.