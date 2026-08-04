Krpa za čiščenje Strip, 45 cm

Krpa za čiščenje dolžine 45 cm, iz visokokvalitetne mešane tkanine, za največjo moč čiščenja grobe umazanije.

Krpa za čiščenje iz visokokvalitetne mešane tkanine v širini 45 cm zagotavlja optimalne rezultate pri čiščenju oken in drugih površin, dodatna integrirana blazinica hitro in učinkovito odstrani tudi grobo in sprijeto umazanijo, s praktičnim zapenjanjem na ježka, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina (cm) 45
Material 100% PET
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,06
Dolžina (mm) 450
Krpa za čiščenje Strip, 45 cm
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