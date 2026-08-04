Krpa za čiščenje Strip, 45 cm
Krpa za čiščenje dolžine 45 cm, iz visokokvalitetne mešane tkanine, za največjo moč čiščenja grobe umazanije.
Krpa za čiščenje iz visokokvalitetne mešane tkanine v širini 45 cm zagotavlja optimalne rezultate pri čiščenju oken in drugih površin, dodatna integrirana blazinica hitro in učinkovito odstrani tudi grobo in sprijeto umazanijo, s praktičnim zapenjanjem na ježka, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina (cm)
|45
|Material
|100% PET
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,06
|Dolžina (mm)
|450
Področja uporabe
- Okna