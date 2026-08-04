Krpa za čiščenje White Star, 25 cm
Krpa za čiščenje dolžine 25 cm, iz visokokvalitetnih vlaken, za hitro čiščenje oken in drugih površin, lahko se uporablja z držalom T-beam.
Pralna krpa za čiščenje iz visokokvalitetnih vlaken v širini 25 cm, za čiščenje oken, stekla in drugih površin. Dolga vlakna zagotavljajo zelo dobro učinkovitost čiščenja, s praktičnim zapenjanjem na ježka, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina (cm)
|25
|Material
|PET / PA
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,04
|Dolžina (mm)
|250
Področja uporabe
- Okna