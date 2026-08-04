Krpa za čiščenje White Star

Krpa za čiščenje dolžine 45 cm, iz visokokvalitetnih vlaken, za hitro čiščenje oken in drugih površin, lahko se uporablja z držalom T-beam.

Pralna krpa za čiščenje iz visokokvalitetnih vlaken v širini 45 cm, za čiščenje oken, stekla in drugih površin, dolga vlakna zagotavljajo zelo dobro učinkovitost čiščenja, s praktičnim zapenjanjem na ježka, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.

Specifikacije

Tehnični podatki

Delovna širina (cm) 45
Material PET / PA
Količina (Kos(i)) 1
Teža na izdelek (Kg) 0,06
Dolžina (mm) 450
Krpa za čiščenje White Star
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