Krpa za čiščenje White Star, 35 cm
Krpa za čiščenje dolžine 35 cm, iz visokokvalitetnih vlaken, za hitro čiščenje oken in drugih površin, lahko se uporablja z držalom T-beam.
Pralna krpa za čiščenje iz visokokvalitetnih vlaken v širini 35 cm, za čiščenje oken, stekla in drugih površin, dolga vlakna zagotavljajo zelo dobro učinkovitost čiščenja, s praktičnim zapenjanjem na ježka, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Delovna širina (cm)
|35
|Material
|PET / PA
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,065
|Dolžina (mm)
|350
Področja uporabe
- Okna