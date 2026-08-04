Letev z brisalcem, nerjaveče jeklo
Letev z brisalcem dolžine 55 cm, iz visokokakovostnega nerjavečega jekla z V-izrezom, z možnostjo variabilnega nameščanja položaja letve, vključena je tudi mehka guma za brisanje.
Robustna letev z brisalcem v širini 55 cm z V-izrezom omogoča hitro menjavo letve, odlično se prilega in nudi variabilno nastavljiv položaj letve, visokokakovostno nerjaveče jeklo navdušuje z dolgo življenjsko dobo, zraven je priložena mehka guma za brisalce, lahko se uporablja s Kärcherjevim T-nosilcem.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Material
|Nerjaveče jeklo
|Količina (Kos(i))
|1
|Teža na izdelek (Kg)
|0,157
|Teža embalaže (Kg)
|0,165
|Dolžina (mm)
|550
|Mere, zapakirano (mm)
|550 x 2 x 20
Področja uporabe
- Okna